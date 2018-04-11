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Посол Швеции на два дня приехал в Калужскую область

11.04.2018 12:00 2 358 Дмитрий Ивьев
Посол Швеции на два дня приехал в Калужскую область

Во вторник, 10 апреля, в Калугу приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в России Петер ЭРИКСОН. Вместе с представителями шведского бизнеса он встретился с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ. Также запланированы визиты на предприятия, созданные в Калужской области с участием шведских инвестиций.

- Мы стараемся каждый год улучшать свой бизнес-климат и расширять сферы делового сотрудничества, - заметил губернатор Анатолий Артамонов на встрече с гостями.

Петер Эриксон в свою очередь положительно оценил перспективы двусторонних связей с нашим регионом:

- В наши дни, когда ситуация на международной арене выглядит довольно турбулентной, все большее значение приобретает торгово-экономическое сотрудничество, которое может отлично развиваться независимо от политической обстановки. Общеизвестно, что Калужская область – хорошее место для бизнеса, в особенности, шведского.

Шведские бизнесмены представили ряд проектов, которые готовы реализовать в Калужской области. Анатолий Артамонов рассказал, что готов оказать поддержку в их реализации.

Во вторник делегация посетила в Боровском районе мультимодальный логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», в Калуге - автозавод компании «Вольво Восток».

На 11 апреля в программе запланирована поездка на фармацевтический завод «АстраЗенека», где помимо знакомства с производством состоится совещание по актуальным вопросам лечения онкологических заболеваний и роли бизнеса в развитии здравоохранения.


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Тэги: область общество
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