Белый хлеб со вкусом… помойки

11.04.2018 09:49 2006

​В четверг, 29 марта, на сайте kp40.ru в рубрике «Глас народа» было опубликовано письмо пользователя под ником nuzhnaya о батонах сомнительного качества. «Калужский перекрёсток» решил проверить достоверность этой информации.

«Гадость, воняет, есть невозможно!»

Именно так звучал заголовок этой новости. Ниже приводим ее текст:

«Я работаю в психбольнице и хочу работать здесь дальше, поэтому представляться не буду.

Сами понимаете: народ у нас здесь очень нездоровый. Но кушать-то хочется всем! Кормят у нас, в принципе, нормально - ​как говорится, первое, второе и компот, но… Белый хлеб, который нам привозят, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Обгорелый, сплющенный, с каким-то грязным мякишем… (Фото прилагаю.) А как от него воняет! Я долго на это смотрела и молчала, но больше не могу.

Такой хлеб не будут есть, наверное, даже бродячие собаки((( Так почему же им должны давиться эти люди, которым и так в жизни не повезло?»

«Нам такие продукты не поступают»

За комментариями по данному вопросу мы обратились к главному врачу ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница имени А. Е. Лившица» Игорю ЖУКОВУ.

Телефон у него был отключен в четверг и большую часть пятницы. Во второй половине дня Игорь Вячеславович перезвонил нам сам. Выслушав вопросы, не отказался на них отвечать, но взял тайм-аут до понедельника.

В понедельник мы услышали следующее.

— Нам такие продукты не поступают. Наши батоны белые, в цельных пакетах, - ​сказал Игорь Жуков. - ​Я пообщался со своими сотрудниками, все они дали объяснения. Кроме буфетчиц, никто не может видеть этот батон в целом виде, только в нарезанном. У нас есть официальный договор с соответствующей организацией, мы за это отвечаем. Об организации, которая нас снабжает, вы можете узнать в Интернете.

Интернет привел к «Полуфабрикату»

И мы узнали. На соответствующей интернет-площадке - ​а именно: на сайте zakupki.gov.ru нами было найдено ее название - ​ООО «Полуфабрикат». Согласно официальному протоколу, опубликованному на этом портале, «Полуфабрикат» стал единственной организацией, которая соответствовала требованиям, установленным заказчиком - ​ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница имени А. Е. Лившица».

На вопрос о том, как столь достойная компания могла допустить такой промах, ее директор Ирина Игнашова ответила, что продукт «на картинке» - ​это не их хлеб.

— Мы очень расстроились, когда прочитали эту новость, много шума было по этому поводу. Игорь Вячеславович звонил, - ​поделилась с нами Ирина Валериевна. - ​Хлеб, который у вас на картинке, - ​с тремя надрезами. Это какой-то доморощенный хлеб, из малой пекарни. И это не белый хлеб, а ржано-пшеничный. Наш хлеб стандартный. Он у нас белый и имеет пять надрезов. Все документы на него есть. Могу представить. Предлагаю сделать съемку, как наш хлеб приво­зится в больницы, как раздается людям.

Мы давно занимаемся снабжением больниц питанием. Ржаной хлеб берем у Калужского хлебокомбината, а белый выпускаем самостоятельно, его и поставляем, это не секрет. Простые батоны, 350-граммовые, беленькие, красивенькие, на каменном поду. Это очень лечебно и очень хорошо.

По словам Ирины Валериевны, у них на производстве строго контролируется качество:

— С каждой партии полбатона оставляем себе, чтобы посмотреть, как он хранится. Но - ​по большому счету - ​хлеб сегодня выпекается и сегодня же раздается пациентам Бушмановки, БСМП, Областной в Анненках и Детской больницы.

Свои слова Ирина Валериевна подкрепила фотографиями батонов, которые выпускает их предприятие, - ​как и было сказано, «беленьких и красивеньких».

Фото батонов, любезно предоставленное Ириной Игнашовой.

Комментарий Игнашовой был настолько исчерпывающим, что, казалось бы, на этом в деле пахнущего помойкой белого хлеба с Бушмановки можно было поставить точку - ​ну утка и утка, хорошо, что проверили и убедились сами, но…

Новый виток

В понедельник, когда мы уже готовили номер в печать, в редакцию поступил тревожный звонок от калужанки, на днях выписавшейся из Калужской областной клинической больницы, питанием которой, как сказала Ирина Игнашова, тоже занимается их организация. По словам женщины, пожелавшей остаться неизвестной, белый хлеб, которым кормили ее и соседей по палате, был таким же, как тот, на фотографиях из психбольницы, - ​с подгорелой коркой и дурно пахнущим мякишем. Она также сообщила: работники столовой своему здоровью не враги, поэтому они этот хлеб не едят, у них он другой, «симпатичный и ароматный».

Так откуда же берется белый хлеб со вкусом помойки и кому выгодно кормить им больных людей? Пока это тайна, покрытая мраком. Но все тайное имеет свойство рано или поздно становиться явным.

Евгения Кравцова.