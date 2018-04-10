На улицах завоют сирены

В среду, 11 апреля, с 9:30 до 11:00 в Калужской области МЧС проверит работу системы оповещения. На улицах включат сирены.
- Услышав звук сирены и речевое сообщение по сетям телерадиовещания, не волнуйтесь – это осуществляется проверка системы централизованного оповещения, являющейся частью гражданской обороны Российской Федерации, - говорится в сообщении спасателей. - В Гражданской обороне и Единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций существует единый сигнал экстренного сообщения: «Внимание всем!».
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