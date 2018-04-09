В Калуге предложили приостановить работу опасных ТЦ

В понедельник, 9 апреля, на заседании областного правительства глава региона Анатолий Артамонов напомнил, что распорядился провести проверки всех «объектов повышенного риска».
- Хотел бы попросить там, где у нас есть опасность, несмотря ни на какие там, может быть, неудобства, которые это может доставить населению, до устранения выявленных недостатков, их деятельность должна быть прекращена, - заявил губернатор Калужской области. - На будущее должно быть более строгое отношение.
Глава региона посоветовал включить сотрудников Главного управления МЧС в состав комиссий, принимающих в эксплуатацию школы, больницы и детские сады.
- Пусть это будет неформально, не на основе нормативных документов, - сказал он.
При этом Артамонов считает, что порой сотрудники МЧС перегибают палку:
- У вас там есть нормативы, которые вы за собой тащите с 30-х годов. Не доводить до абсурда! Почему и устранили, вывели из списка, потому что до абсурда это всё доходило. Бетонная стена, ничего больше нет, надо там четыре системы пожаротушения. В бассейне стоят четыре огнетушителя. Что они там делают в бассейне, эти огнетушители? Как может эта вода загореться? Зато в коридоре там или на лестничной площадке ни одного нет огнетушителя. Или спортивном зале, тем более – в кинотеатре. Надо смотреть на статистику, где, что случается. Если за всю историю человечества не было ни одного случая, то нечего там и высасывать из пальца. А если то и дело именно это и вот это повторяется из раза в раз, то туда надо обратить особое внимание и проверять тщательно. Жизнь людей дороже всех бумажек.
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