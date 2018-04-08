Секреты успешной прививки

О своём многолетнем опыте рассказал садовод Евгений ЗЮРИКОВ.

Если вам хочется омолодить сад или дать новую жизнь старым деревьям, самое время заняться прививкой.

— Она делается на плодовых культурах, чтобы заменить или добавить на дереве сорт, — рассказал Евгений Петрович. — Для этого используются черенки. Черенки приглянувшегося сорта стараются приобрести в период осенней обрезки, после наступления морозов. Ведь, как правило, весной черенки, которые срезают с деревьев, не лучшего качества. Чаще всего это волчки — ветви, растущие вертикально. Их вырезают, а плодовые ветки, способные давать хороший урожай, берегут.

Поэтому, приобретая материал для прививки, садовод советует обратить внимание на длину черенков.

— Лучше брать небольшие — 30–40 см.

Второй шанс

— Прививками можно спасти повреждённое дерево, у которого сильно обгрызли кору зайцы или мыши. Если обгрыз кольцевой, это угроза для жизни дерева. Можно сделать её черенками с этого же дерева.

Прививкой исправляют крону молодого дерева.

Она даёт вторую жизнь деревьям, у которых наблюдаются трещины, разломы веток, растущих под острым углом. Из-за повреждения коры на ствол попадает влага, происходит загнивание, а в дальнейшем можно потерять плодовую культуру.

— Такую ветку вырезают на кольцо и прививают ветвью, которая идёт под более крутым углом — градусов 60–80.

Прививку можно использовать и для замены сорта. К слову, дерево, выращенное из семечка, начинает плодоносить намного позже, чем привитое.

— Многие пытаются прививать слабенькую веточку. А зря — она мало живёт. Самые долгоживущие — скелетные ветки. Если прививать ветви 2-го-4-го порядка, они приживутся, дадут урожай, но вскоре погибнут. Лучше прививать более крупные ветви, может быть, даже скелетные. Но при этом надо учитывать, что ветки дерева, расположенные выше прививки, будут тянуть на себя все соки. И питательных веществ привитой ветви будет недоставать. Поэтому следует интенсивно вырезать «соперников». Целесообразно делать прививки, когда дереву от 3 до 7–8 лет.

Нужно заранее решить, в какую ветку прививать — северную, южную, западную. Если сильнорослый подвой, надо, чтобы он был на западной или северной стороне. А на южной стороне, где более благоприятные условия, можно прививать слаборослый сорт. Желательно прививать зимние сорта на дерево зимнего сорта, летние — на летнего, осенние — на осеннего. Тогда цикл жизни самого дерева совпадёт с циклом жизни привоя. Если это не так, то подача питательных веществ на родные и привитые ветви будет разной, привитый сорт недополучит питания.

Прививка в расщеп.

Совместимость слоёв

— Видов прививки множество. Но основы общие для всех. У привоя и подвоя должны быть совмещены слои камбия. Камбий — тонкий слой клеток между корой и древесиной. Если совмещения не будет, то черенок, который вы привили, погибнет.

Прививку делают на определённые виды сеянцев. Их берут от пластичных и морозостойких сортов, таких как «антоновка», «анис», «коричневый». Это всё сор­та народной селекции. Они редко гибнут. Я проверял «анис». Очень морозостойкий. И у меня не было случая отторжения привитых материалов.

Хотя у деревьев бывает несовместимость. Одно время считалось, что хорошо прививать на «лесовку» -лесную яблоню. Однако обнаружено, что она не даёт такой совместимости, как другие культуры. Дерево живёт 10 лет, может, немного дольше, а потом погибает. Бывает, что прививка и вовсе не удаётся.

В расщепу и с язычком

— Поскольку успех прививки достигается за счёт сочленения слоёв камбия на подвое и на привое, надо сделать так, чтобы она проходила на большой длине.

Один из самых простых видов прививки — черенком, когда подвой и привой одинакового диаметра. На обоих делается косой срез. Длина среза в 3–5 раз больше, чем диаметр ветви. Приставляем один слой к другому, обматываем. При обмотке может происходить смещение слоёв, бывает, что срезы не совпадают или часть черенка болтается. Поэтому лучше использовать метод улучшенной копулировки, когда на подвое и привое делаются не только срезы, но и так называемые язычки — небольшие дополнительные надрезы. Затем этими надрезами совмещают подвой с привоем и обматывают материа­лом. Самый лучший материал — пластиковая изолента. При этом нужно стараться замотать липким слоем наружу, чтобы он на кору не ложился. По возможности под изоленту не должны попадать почки. Они могут набухать и мешать срастанию слоёв, лучше заранее их удалить.

Как правило копулировку применяют, когда привой имеет 2–3 почки. Верхние — лишние почки — срезают так, чтобы небольшой пенёк оставался над 1 почкой. Пенёк замазывают садовым варом, чтобы не испарялась влага. Лучше делать прививки, когда идёт сокодвижение. Но есть и зимние прививки на сеянцах, которые хранятся в подвале.

Универсальная прививка, которую можно делать и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя, — под лопатку или в расщеп.

— Метод надёжный, я его много раз применял и на груше, и на сливе.

На черенках привоя делается косой срез с двух сторон — клином. Срезы параллельны друг другу. Затем в месте, куда вы будете прививать, делается разрез посередине.

— Желательно, не проводя нож до конца, аккуратно разделить слои подвоя, в образовавшуюся щель вставить черенок.

Если ветка большая, толстая, в ней можно сделать таким образом несколько прививок. Главное — загерметизировать центр ветви.

Рана начинает зарастать уже в первый год. Ближе к осени, когда будет полностью удалена обвязка, это хорошо видно. Главное — не забыть её вовремя снять. Делается это в конце лета. Если оставить обвязку на зиму, плёнка, покрывающая ствол, может привести к гибели дерева. Когда из почек пошли побеги, нужно ослабить обвязку, чтобы устранить пережатие. Бывает, что сильные ветры выламывают молодые побеги, чтобы этого не случилось, ниже места прививки привязывают к ветви жёсткий прутик.

Если нападут вредители и отгрызут верхушечную почку у стебелька — это не страшно. Более того, её даже рекомендуют отломить —прищипнуть в августе для лучшего вызревания побегов, чтобы растение подготовить к зимовке. Если у сливы это сделать раньше, появятся новые, как шипы, побеги. Они могут не успеть вызреть, и растение погибнет.

— Когда я только начинал прививать деревья, часть растений прижилась, часть — высохла. Мне подсказали, что можно на привитое растение надевать колпачок, сделанный из плёнки. Он должен быть такого размера, чтобы закрывал прививку. С его помощью мне удаётся добиться 100% приживаемости.

Срезы на подвое и привое должны быть одинаковыми по длине.

Попасть в точку

Как мы уже говорили, прививки делаются во время самодвижения растений. У некоторых этот период растянут, например, яблоню можно привить и в мае. А у некоторых культур это происходит буквально за несколько дней.

— Успех прививки зависит и от качества среза. Он должен быть идеальный, не рваный. А этого добиться можно только, если работаешь хорошо заточенным ножом. Хотя в моей практике был случай, когда я срез делал топором. И всё прижилось. Привой должен отставать в росте от подвоя. На дикарку неизвестного происхождения лучше не прививать.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекресток» от 04.04.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.