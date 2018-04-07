На лаве какого вулкана жарил сосиски Владимир Павлов

В Калуге побывал Владимир Павлов — путешественник, объездивший более 60 стран. Он уверяет, что подняться даже на самый высокий вулкан может каждый.

Чудеса на Камчатке

— Мне интересны действующие вулканы. Камчатка — это та Россия, которую больше нигде не увидишь. Очень красиво! Добраться туда можно только на самолёте. Билеты достаточно дорогие. Я был на Камчатке в конце июля — начале августа, летел до Петропавловска-Камчатского. Билет туда и обратно обошёлся в 22 тыс. рублей. Но я знаю, что часто бывают сбои на тариф, некие компьютерные «глюки», когда билет вдруг начинает стоить 100 рублей. Мои знакомые «ловили» их и так летали. Ну и, конечно, бывают разные акции, их надо отслеживать. Жить на Камчатке можно в палатке или в дешёвом хостеле. Я так и делал. А передвигаться — в формате автостопа. Кроме того, можно заработать на месте. Мои друзья устраивались волонтёрами, это денег не приносит, но получаешь бесплатное жильё, некоторые работали помощниками экскурсоводов. Есть ещё один способ, который приносит деньги, я его испробовал. Знакомые автостопщики подсказали, что летом на Камчатке много жимолости. Её все любят, но жители ленивы, им неохота её собирать. И вот мы выехали за город и за три часа набрали пятилитровую канистру, я ещё наелся этой ягоды на всю жизнь. Сдали её в местный магазин за 2 тысячи рублей. Вот такой простой способ: за три часа на природе, в красивом месте еще и деньги получишь.

Когда мы шли на вулкан Вилючийский, встретили байкеров и велосипедистов, менявших колёса. Оказалось, из вулканов выбрасывается базальт — твёрдая порода. Когда она раскалывается, образуются очень острые края и можно порезаться. У меня даже обувь порезало. Поэтому экипировку надо подбирать заранее.

На Камчатке мы жарили сосиски на раскалённой лаве. Извержения нет, оно было несколько лет назад. Но в некоторых местах до сих пор либо лава течёт, либо она ещё не остыла. Если ощущаешь, как тепло выходит из-под земли, значит, там — лава. Достаточно откинуть несколько камешков — и можно готовить еду. Это необычно и здорово!

И вулкан, и курорт

— Один из самых доступных и интересных вулканов — Тейде. Его очень любят киношники. Здесь снимали «Миллион лет до нашей эры», «Битву титанов».

Находится он в Атлантическом океане на острове Тенерифе. Классный курорт, практически круглогодичный из-за тёплых течений. Здесь приятный мягкий климат. Поэтому можно и отдохнуть, и подняться на Тейде. Вулкан находится в середине острова, и добраться можно двумя дорогами — из курорта Лас-Америкас или столицы Тенерифе Санта- Крус-де- Тенерифе. Мы были там в декабре, это не сезон. Взяли напрокат машину за 4 евро в сутки и поехали путешествовать. Добрались до смотровой площадки, там запарковались и восхождение уже совершали пешком. Дальше ехать не имело смысла, потому что вверху тропа сильно сужается и пройти может лишь одни человек. Ну и, кроме того, это национальный парк, где движение на всех автосредствах запрещено. Там есть канатная дорога, подъёмник, но самому подниматься интереснее. И первое, что чувствуешь на Тейде, — жар, который продолжает поступать из-под земли. Ты ощущаешь его подошвами обуви. Очень непривычно.

На Камчатке вы увидите разноцветные вулканические пейзажи.

Высота вулкана — 3718 м, но первоначально она составляла около 6 000 м. Последнее крупное извержение было в 1909 году. На восхождение у нас ушло 5 часов. Если бы взяли тур, то потратили бы шесть с половиной часов и 71 евро. Поднимались не спеша, с осмотром окрестностей. Были вдвоём, остальные наши друзья поленились и не пошли.

На Тейде мы увидели огромные каменные шары. Откуда они здесь взялись? У нас было 2 версии: или падали сверху во время извержения или скатились откуда-то. Оказалось, что откололись и по лаве скатились вниз.

Пройдя примерно треть пути, нашли отличное, защищённое от ветра место. Хотя в нацпарке это запрещено, мы остановились там с палаткой. А вообще, там есть единственный приют «Альтависта», где можно за деньги заранее забронировать проживание. Мы туда заглянули на минутку перевести дух, потому что в это время было всего +3°С. Но это в тени — на солнце припекало нормально.

Необычные камни-шары на Тейде.

Постепенно добрались до площадки, куда приходит подъёмник. До вершины — 200 м. И здесь может возникнуть проблема. Верхний конус вулкана является ещё более заповедным парком. По одной из версий, его просто растаскивают и он становится всё ниже. Поэтому у вас попросят разрешение на вход. Оно оформляется заранее. Делается легко, как на «Гос­услугах», и бесплатно. Лучше делать всё заранее, потому что едут тургруппы, и нужные вам даты могут быть наглухо забронированы. Мы оформили за 3 дня до восхождения, но это не в сезон.

На вершине Тейде потрясающе красиво! Все делают фотки, братаются, радуются. И там классно встречать рассвет! Когда встаёт солнце, вулкан отбрасывает тень на океан. Вы сидите на вершине и видите, как на воде вырисовывается огромный треугольник, который по мере того, как солнце восходит, постепенно уменьшается. Назад мы спускались на подъёмнике, воспользовавшись тем, что билетов вниз никто не спрашивает.

На Тейде поднялись очень легко. Владимир ПАВЛОВ на фото — слева.

Покорение Эльбруса

— Это высочайшая вершина России и Европы. Я поднялся на Эльбрус в прошлом году. Вулкан считается потухшим. Занимает огромную территорию — вокруг него образован парк «Приэльбрусье». Здесь летают на парапланах, есть термальные источники, водопад «Девичьи косы», обсерватория, зимой катаются на лыжах. Вокруг — множество турбаз, домов отдыха, кафе и ресторанов. И всегда огромное количество туристов.

У Эльбруса — две вершины: левая — 5 642 метра, а правая — на 21 метр меньше. Все, конечно, в первую очередь поднимаются на левую, это вопрос тщеславия. Когда доходишь до так называемой седловины — видишь, что к левой вершине протоптана огромная тропища, а к правой ведут лишь одинокие следы…

На Эльбрусе можно остановиться вот в таких бочках-домиках.

На вершине никто не ночует, потому что это высокогорье и путешественников подстерегает горная болезнь. Воздух разрежённый, и организм это трудно переносит. До определённой точки ходит подъёмник. Кроме того, есть варианты, когда тебя на вертолёте забрасывают на какую-то высоту или ты поднимаешься на специальных лыжах до определённого места.

Но к восхождению на Эльбрус надо обязательно подготовиться, чтобы легче акклиматизироваться и предупредить возникновение горной болезни. Наш организм ко всему адаптируется, но для этого требуется время. Мы много ходили. Ночевали сначала внизу, потом набирали по 500–600 мет­ров. Поднимались выше и выше на гору Чегет… И так — в течение недели.

Кайф — в том, что с горы Чегет открывается потрясающий вид на Эльбрус. Это не потерянное зря время. И здесь, в горах, очень классное полнолуние. Народ залезает на смотровые площадки, пьёт чай, кофе и любуется ночными видами.

На Эльбрус я решил восходить без всяких таблеток и перед этим сбросить вес — 2 дня голодал. И идти, действительно, было легче.

Посещение нацпарка — платное, нужно покупать билет. Но там мафия, которая половину сборов кладёт в карман, потому что нам на двоих выписали один билет, да и тот инвалидский. По дороге нас встретил ещё один человек странного вида, который тоже потребовал денег за то, что поднимаемся на Эльбрус. Мы сказали, что идём вовсе не туда, и не стали ему платить. Поэтому надо быть начеку, не отдавать деньги кому попало.

Мы шли с палаткой, брали с собой запасы еды, обязательно — «кошки». Но всего по минимуму. Один идти ты никогда не будешь, параллельно с тобой восхождение совершает множество групп. В местах остановки подъёмников работают кафе, жарится шашлык. Вообще, жильё, где можно отдохнуть, на Эльбрусе удивительное. Встречаются косые «избушки на курьих ножках», которые того и гляди завалятся. Есть там и одна достопримечательность — самый высокогорный туалет в мире, который на ладан дышит. Хранитель, работающий в приюте, что недалеко от этого сортира, с удовольствием рассказывает, что здесь периодически теряются люди, особенно иностранцы. Это, действительно, так. Из-за горной болезни, если ты плохо акклиматизировался, можешь потерять ориентацию. Вот люди после посещения этого туалета и разбредаются в разные стороны…

Самый высокогорный туалет.

Само восхождение совершается за одну ночь. На вершине — снег, и без «кошек» не пройти. Последняя цивильная ночёвка — это штурмовой лагерь на высоте 4 200 метров. Мы выходили в 2 часа ночи, так как на вершину лучше попасть до 12 дня: после обеда погода в горах может испортиться. В нашем случае днём было жарко, всё таяло, текла вода. А восходить по «каше» не очень приятно. Поэтому мы шли ночью по льду. Снег, сильный ветер, метель, а перед этим ещё полметра снега навалило. Идти было очень тяжело.

Все двигались в медленном темпе. Добрались до вершины. Я вытащил телефон, чтобы сделать фото. Ветер был такой сильный, что рука мгновенно промерзла до костей. Но, несмотря на все трудности, это позитивный опыт. Поднимается самооценка. Вроде ничего не произошло, но ощущение, что ты смог, придаёт уверенности и сил.

Кстати, рекорд подъёма и спуска на Эльбрус — 4 часа 20 минут 45 секунд. Его поставил спортсмен из Эквадора. Но так восходить могут только подготовленные спортсмены, которые бегут, как звери.

Жгучая Италия

Этна — простейший вулкан, на который поднимаются даже с детьми. Он находится на Сицилии, или, скорее, Сицилия образована вулканом. Я был там прошлой осенью, в начале ноября. Практически у подножия Этны — отличные места: красивая бухта, город Катания. Город классный — жгучая Италия, колоритная, эмоциональная. Там до сих пор на улицах ходят люди в тренировочных костюмах — некая мафия. Здесь можно посмотреть красивый исторический центр, рынок. А сам город выглядит не по-европейски обшарпанно. Люди, живущие на вулкане, понимают, что в любой момент может что-то случиться, и не слишком-то следят за домами. Все домики здесь невысокие по причине сейсмической опасности, но город уютный. И,что самое интересное, при всем том здесь есть метро! Пляжи прекрасные, вода в море чистая. Отдыхать — одно удовольствие.

До вулкана мы добирались на автобусе, который каждый день ходит от железнодорожного вокзала начиная с 8:15 утра. Это лучший вариант. Билет туда и обратно стоит меньше 7 евро.

Вулкан пологий, но большой. Зимой там горнолыжный курорт. Вулкан действующий и последний раз проявлял себя в феврале прошлого года. Высота Этны — 3 323 метра. Часть пути можно преодолеть на подъёмнике, но мы пошли пешком. Очень милая прогулка! Шли, шли и вдруг увидели парапланериста — он появился ниоткуда и прилетел обутым в лыжи, хотя дальше снега не было. Чуть не врезался в толпу. Вся эта толпа громко выкрикивала непереводимые выражения.

А потом по дороге познакомились с француженкой Софи. Она решила в одиночку с палаткой сходить на Этну, причём подняться по одной стороне, а спуститься — по другой. И всё это вполне осуществимо. Вместе с Софи мы поднялись выше, до вершины оставалось метров 150. И тут нас завернули из-за шквального ветра наверху. Мы, конечно, попытались прорваться, но тропа была завалена снегом и, действительно, дул сильный ветер. Этна нам не покорилась.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекресток» от 04.04.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.