Он уважать себя заставил, или откуда берутся подкаблучники и неблагодарные дети

Разговор с психологом Михаилом ОБУХОВЫМ о том, откуда берутся мужья-подкаблучники и «неблагодарные» дети.

Валерий Пантелеев: — Раньше всё было понятно: семейные традиции предполагали безусловное доминирование мужа в семье, а кому на ком жениться, решали родители. Сейчас молодые люди мнения родителей порой не то что не спрашивают, даже не интересуются им. В обществе утвердилось мнение, что любой молодой человек — это личность. Он обладает свободой воли, сам вправе выбирать себе пару абсолютно самостоятельно. Но потом некоторые мужья осознают, что что-то пошло не так…

Михаил Обухов: — Свободный выбор — это замечательно. Но как сейчас женятся? Пошёл в ночной клуб, нашёл полупьяную девицу с хорошей задницей, пригласил домой, она была не против. А на утро, протрезвев, решил, что, пожалуй, можно и жениться.

Разве это можно назвать выбором? Это соглашение со своими базовыми животными инстинктами, которые подчиняют себе нашу волю. То есть человек сначала ведётся на свою биологическую составляющую, а потом на фоне романтического флёра думает, что совершил какой-то выбор.

Окружающие, особенно старшего поколения, могут прийти в ужас от происходящего (кстати, на свадебных фотографиях часто это прекрасно видно). Но и они пребывают в плену того самого либерального мифа о суверенном праве молодых людей на самостоятельный выбор.

С девушками происходит приблизительно то же самое. Та же психическая незрелость приводит к тому, что их тянет к парням не спокойным и домовитым, а к ярким, что называется, мачо. Но кто такой яркий человек? С медицинской точки зрения, это психопат!

Клинически нормальный человек — скучный, он ничем не выделяется. А вот психопатия и привлекает к себе внимание.

Я не говорю, что яркие парни должны оставаться без жён. Просто девушки, выходящие замуж за таких мачо, как правило, понятия не имеют, какую цену они станут платить за совместное проживание с этим человеком.

В.П.: — Да, жизнь с мачо не подарок, наверное. Но наша сегодняшняя тема как раз обратная, когда жена крутит мужем как хочет. Наверное, любые семейные отношения — это в каком-то смысле столкновение воли нескольких людей. Стоит молодым пожениться, и сразу же в один клубок сплетаются амбиции множества людей: супругов, их родителей, бабушек и дедушек, а затем и детей.

В то же время любой ­социальный конфликт всегда приводит к выстраиванию некой социальной пирамиды, условно говоря, «кто кого главнее». При этом ни социальный статус, ни уровень доходов того или иного члена семьи особого влияния на выстраивание этой иерархии не оказывают. Очень часто бывает так: мужчина хорошо зарабатывает, занимает высокую должность, а в семье все об него ноги вытирают.

Так происходит потому, что значение, по большому счёту, имеет только воля, которая выражается в готовности поднимать ставки в конфликте. Это как лобовая атака: кто первым «отвёл свой самолёт», тот и проиграл, соответственно, опустился в семейной иерархии на ступеньку вниз.

Раньше мужской характер ковался в общении со сверстниками, а что сейчас? Современная школа выпускает либо неуправляемых психопатов, либо трусливых тряпок, которые боятся дать сдачи. Педагоги категорически против того, чтобы дети самостоятельно между собой разбирались, но при этом у них самих руки связаны либеральными законами и правилами. Результат — рост агрессии в школах, о чём мы уже неоднократно писали.

М.О.: — Пожалуй, соглашусь, что современное образование нацелено на то, чтобы дети были не свободными и сильными, а удобными. Чтобы было как можно меньше проблем с организацией дисциплины в том смысле, в каком она понимается на уровне школы. И если раньше разборки между учениками не выходили за пределы класса, то теперь политика такая, что при любом столкновении интересов нужно идти кому-то жаловаться.

В итоге девочек убеждают в том, что мужики перевелись, а мальчики, когда вырастают, говорят: «Ну раз мы перевелись, то не будем делать ничего, чтобы доказать обратное».

Но, с другой стороны, если такой послушный ученик впоследствии будет подчинён воле жены, я не вижу в этом ничего плохого. Есть распределение ролей, нет конфликтов. Как психолог я могу только констатировать, насколько хорошо психика человека адаптировалась к окружающей среде. Если мужское самолюбие не страдает, то почему нет? Я могу принять и такую стратегию и жить себе припеваючи.

Наша жизнь так устроена, что современная женщина подчас становится более независимой, более трудолюбивой, более эффективной, более дисциплинированной, чем мужчина. Естественно, ей сложно найти партнёра, который был бы ей ровней по всем вышеперечисленным качествам. Поэтому она и выбирает вот такого подкаблучника.

В.П.: — На школу тоже всё валить не будем. Часто причина мужского подкаблучничества — недалёкие и деспотичные родители, целенаправленно ломающие волю своих детей. Есть у нас такая стратегия воспитания — привет из средневековой дикости. Результат: ­де­вочки стремятся как можно раньше «выскочить» замуж, чтобы сбежать от родителей на свободу.

У мальчиков по-другому. Ответ на деспотизм родителей у них может быть двояким в зависимости от того, преодолевают они свой страх перед деспотичными родителями или нет. Те, кто да, становятся «бунтарями», живут в постоянном конфликте с родителями. Он то тлеет, то вновь разгорается, когда деспот-родитель предпринимает очередную «атаку».

Те же, кто преодолеть свой страх оказывается не в состоянии, становятся «рабами». Внешне это хорошие, послушные дети. Они хорошо учатся, даже если не обладают высокими способностями, но берут прилежанием. Они любимцы учителей, потому что никогда не хулиганят, но их часто обижают товарищи, и они не в состоянии дать сдачи обидчику. Вот такие и становятся впоследствии подкаблучниками.

И самое интересное — при всём своём послушании они ненавидят деспотов-родителей куда сильнее, чем «бунтари». Сын, который постоянно скандалил с родителями, в зрелости им, уже беспомощным старикам, поможет. А вот послушный в детстве паинька — нет, он будет им мстить за свой страх до конца своей жизни.

Детский страх, он же никуда с возрастом не денется, он преследует человека до тех пор, пока жив объект этого страха — деспотичный родитель, каким бы старым и немощным он уже ни был. Потом такие родители сокрушаются: «Я его вырастила, выучила, а он мне почти не звонит». А ему просто неприятно звонить, он же продолжает бояться.

М.О.: — Вообще говоря, любое воспитание — это насилие. У ребёнка ограничены возможности восприятия критики, правильной реакции. Поэтому он всё время прощупывает границы дозволенного. И задача взрослых — грамотно эти границы выстроить, чтобы они не были ни слишком широкими, ни слишком узкими.

К сожалению, очень часто родители впадают в крайности. Одна из них — бездумное потакание. Когда маленького ребёнка считают личностью, которая имеет право на самостоятельный выбор.

Часто родители удивляются, узнав, что дети — это, оказывается, люди, которых можно и нужно направлять на хорошее. Но не подавлять, чтобы они становились пассивными, а помогать им тестировать реальность и выставлять правильные рамки — не так, как хочется, а как предписывают обстоятельства. Психика устроена таким образом, что личность развивается только тогда, когда сталкивается с проблемной ситуацией. Наше взросление — это прохождение через череду кризисов.

Поэтому родителям сейчас нужно обладать запасом здравого смысла, чтобы избегать крайностей: «Ты дурак, мы умные, и слушайся только нас!» или «Делай что хочешь, ты личность». В первом случае — это дорога к невысокому социальному статусу, а во втором — зачастую дорога в тюрьму.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекресток» от 04.04.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.