На Правобережье построят большую поликлинику для детей и взрослых

В четверг, 5 апреля, в агентстве «Комсомольская правда в Калуге» в преддверии Всемирного дня здоровья проходит акция «Марафон здоровья». На вопросы калужан отвечают врачи лечебных учреждений города. Прямая трансляция ведётся в нашей группе в «Вконтакте».

С 14:00 до 14:30 жители областного центра могли пообщаться с министром здравоохранения Калужской области Константином БАРАНОВЫМ. Калужане, в частности, интересовались перспективами медицинского обслуживания жителей микрорайона «Правобережье», который на сегодняшний день является одним из самых многочисленных в Калуге. Константин Баранов ответил, что сейчас обсуждается вопрос строительства на Правом берегу полноценной поликлиники для детей и взрослых.

- На Правом берегу у нас сложилась проблема, - сказал министр, в частности. – С одной стороны, это хорошо, что у нас там создан современный город, где большинство жителей – молодёжь с маленькими детьми. Но, когда планировалось создание такого городка, конечно, нужно было запланировать и строительство лечебных учреждений. В настоящее время там открыто современное поликлиническое отделение от 5-й городской больницы, функционирует детская поликлиника в приспособленном помещении на первом этаже. В ближайшее время начнутся ремонтные работы по вводу в эксплуатацию стоматологической поликлиники. Мы планируем строительство на Правом берегу детско-взрослой большой поликлиники – может быть даже, с небольшим реабилитационным отделением и дневным стационаром. Скорее всего, это будет государственно-частное партнёрство: часть средств в строительство вложит областной бюджет, часть – инвестор.

По словам главы минздрава, проектирование лечебного учреждения уже ведется. Сейчас идёт работа под подбору подрядных организаций, которые будут строить поликлинику.

- Я думаю, до конца мая подрядчик будет определён, - уверен Константин Баранов.

Депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ в группе «Правобережье Калуги» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что для строительства больницы рассматриваются две площадки: на улице Фомушина, недалеко от строящегося детского сада, и рядом с детским садом «Мозаика» на улице 65 лет Победы. На следующей неделе состоится совещание с инвестором, который готов вложить средства в реализацию этого проекта.

До появления в микрорайоне полноценной больницы там будут открыты дополнительные кабинеты врачей общей практики в помещениях на первом этаже в одном из жилых домов на улице Фомушина.

Напомним, «Марафон здоровья» продлится до 18:00. Вопросы врачам можно задавать по телефон прямой линии: (4842) 76-86-22.