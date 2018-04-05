На Правобережье построят большую поликлинику для детей и взрослых

В четверг, 5 апреля, в агентстве «Комсомольская правда в Калуге» в преддверии Всемирного дня здоровья проходит акция «Марафон здоровья». На вопросы калужан отвечают врачи лечебных учреждений города. Прямая трансляция ведётся в нашей группе в «Вконтакте».
С 14:00 до 14:30 жители областного центра могли пообщаться с министром здравоохранения Калужской области Константином БАРАНОВЫМ. Калужане, в частности, интересовались перспективами медицинского обслуживания жителей микрорайона «Правобережье», который на сегодняшний день является одним из самых многочисленных в Калуге. Константин Баранов ответил, что сейчас обсуждается вопрос строительства на Правом берегу полноценной поликлиники для детей и взрослых.
- На Правом берегу у нас сложилась проблема, - сказал министр, в частности. – С одной стороны, это хорошо, что у нас там создан современный город, где большинство жителей – молодёжь с маленькими детьми. Но, когда планировалось создание такого городка, конечно, нужно было запланировать и строительство лечебных учреждений. В настоящее время там открыто современное поликлиническое отделение от 5-й городской больницы, функционирует детская поликлиника в приспособленном помещении на первом этаже. В ближайшее время начнутся ремонтные работы по вводу в эксплуатацию стоматологической поликлиники. Мы планируем строительство на Правом берегу детско-взрослой большой поликлиники – может быть даже, с небольшим реабилитационным отделением и дневным стационаром. Скорее всего, это будет государственно-частное партнёрство: часть средств в строительство вложит областной бюджет, часть – инвестор.
По словам главы минздрава, проектирование лечебного учреждения уже ведется. Сейчас идёт работа под подбору подрядных организаций, которые будут строить поликлинику.
- Я думаю, до конца мая подрядчик будет определён, - уверен Константин Баранов.
Депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ в группе «Правобережье Калуги» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что для строительства больницы рассматриваются две площадки: на улице Фомушина, недалеко от строящегося детского сада, и рядом с детским садом «Мозаика» на улице 65 лет Победы. На следующей неделе состоится совещание с инвестором, который готов вложить средства в реализацию этого проекта.
До появления в микрорайоне полноценной больницы там будут открыты дополнительные кабинеты врачей общей практики в помещениях на первом этаже в одном из жилых домов на улице Фомушина.
Напомним, «Марафон здоровья» продлится до 18:00. Вопросы врачам можно задавать по телефон прямой линии: (4842) 76-86-22.
|
Прокуратура отозвала апелляцию по делу доктора Ругина 05.04.2018 14:34
«Марафон здоровья» начался! Задавайте вопросы врачам 05.04.2018 12:59
Первый смертельный случай гриппа зафиксирован в нашей области 26.03.2018 10:59
Стало известно, кто заразил 15 беременных в перинатальном центре 23.03.2018 16:05
В Обнинске собирают деньги на лечение педиатра 20.03.2018 16:56
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: