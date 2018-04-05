«Марафон здоровья» начался! Задавайте вопросы врачам

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В преддверии этого праздника редакция газеты «Комсомольская правда – Калуга» организовала «Марафон здоровья».
5 апреля с 13:00 до 18:00 сменяя друг друга, врачи различных больниц и медицинских учреждений Калуги будут отвечать на ваши вопросы по телефону прямой линии (4842) 76-86-22.
Прямая трансляция уже ведется в нашей группе «Вконтакте».
В течение 10 минут стартует последняя прямая линия. Ваших вопросов ждёт заведующий консультативной поликлиникой Калужской областной клинической больницы, доктор медицинских наук, врач-генетик Борис Григорьевич ГИНЗБУРГ. Задать ему свои вопросы вы можете в чате видеотрансляции: Марафон Здоровья. Прямой эфир.
Либо звоните (4842) 76-86-22
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