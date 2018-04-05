«Марафон здоровья» начался! Задавайте вопросы врачам

05.04.2018 12:59 699

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В преддверии этого праздника редакция газеты «Комсомольская правда – Калуга» организовала «Марафон здоровья».

5 апреля с 13:00 до 18:00 сменяя друг друга, врачи различных больниц и медицинских учреждений Калуги будут отвечать на ваши вопросы по телефону прямой линии (4842) 76-86-22.

Прямая трансляция уже ведется в нашей группе «Вконтакте».

С 13:00 вопросы принимал сосудистый хирург, флеболог Калужской клиники Боли Михаил Юрьевич ИВАНОВ. Видеозапись эфира: Марафон Здоровья. Иванов

С 14:00 эстафету принял Министр здравоохранения Калужской области Константин Николаевич БАРАНОВ. Видеозапись эфира: Марафон Здоровья. Баранов.

С 14:30 до 15:00 вопросы о заболевании ГРИППОМ и ОРВИ принимает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Калужской области, кандидат медицинских наук, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Николаевна АЛЕШИНА. Видеозапись эфира: Марафон Здоровья. Алешина

С 15:00 на ваши вопросы отвечал врач «Клиники семейной медицины +», специалист по венерическим заболеваниям, проблемам кожи, волос, ногтей, дерматовенеролог 1 категории Ойбек Адхамович КАМИЛОВ. Видеозапись эфира: Марафон Здоровья. Камилов

С 16:00 в эфире вопросы о медицинской профилактике принимает главный врач Калужского областного центра медицинской профилактики Андрей Александрович ШИШОВ. Видеозапись эфира: Марафон Здоровья. Шишов

В течение 10 минут стартует последняя прямая линия. Ваших вопросов ждёт заведующий консультативной поликлиникой Калужской областной клинической больницы, доктор медицинских наук, врач-генетик Борис Григорьевич ГИНЗБУРГ. Задать ему свои вопросы вы можете в чате видеотрансляции: Марафон Здоровья. Прямой эфир.

Либо звоните (4842) 76-86-22