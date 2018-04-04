МЧС сообщает о больших промоинах на реках

В среду, 4 апреля, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало данные по состоянию льда на калужских водоемах. Как отмечается в сообщении спасателей, на реках лед еще стоит, но он с большими промоинами. Толщина льда на закрытых водоёмах составляет 19-45 сантиметров.
На Оке в черте Калуги его толщина колеблется от 23 до 38 сантиметров, а на водохранилище 40-41 см. Другие данные - в таблице ниже.
|
Муниципальное образование
|
водный объект
|
Фактическая толщина льда, см
|
Бабынинский район
|
д. Куракино, пруд
|
27-30
|
Боровский район
|
Белкинские пруды
|
42-45
|
Дзержинский район, пгт. Товарково
|
р. Угра
|
21-25
|
Дзержинский район, г. Кондрово
|
р. Шаня
|
20-25
|
Дзержинский район, д. Лужное
|
р. Угра
|
21-25
|
Дзержинский район, д. Острожное
|
пруд
|
29-30
|
Дзержинский район, п. Полотняный Завод
|
р. Суходрев
|
19-22
|
Жуковский район, д.Татарское
|
пруд
|
39
|
Кировский район, г. Киров
|
водохранилище «Верхнее»
|
23
|
Кировский район, г. Киров
|
водохранилище «Нижнее»
|
23
|
Людиновский район, г. Людиново
|
Озеро Ломпадь
|
23
|
Перемышльский район, с. Перемышль
|
Озеро Бездонное
|
27-29
|
Перемышльский район, д. Желохово
|
Озеро Тишь
|
28-30
|
Перемышльский район
|
Озеро Горское
|
26-28
|
Тарусский район, с.Трубецкое
|
р. Ока
|
31-33
|
Тарусский район, д. Гурьево
|
р. Ока
|
31-33
|
Тарусский район, д. Коханово
|
р. Ока
|
31-33
|
Тарусский район, с. Волковское
|
р. Ока
|
31-33
|
Тарусский район, д. Ладыжино
|
р. Ока
|
31-33
|
Тарусский район, г. Таруса
|
р. Ока
|
31-33
|
Ферзиковский район, п. Дугна
|
р. Ока
|
31-33
|
Юхновский район, г. Юхнов
|
пруд
|
25-30
|
г. Обнинск
|
р. Протва
|
30-32
|
г. Калуга
|
р. Ока
|
23-38
|
г. Калуга
|
Яченское водохранилище
|
40-41
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
|
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