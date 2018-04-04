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МЧС сообщает о больших промоинах на реках

04.04.2018 14:00 0 188 Сергей ПЕТРОВ
МЧС сообщает о больших промоинах на реках

В среду, 4 апреля, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало данные по состоянию льда на калужских водоемах. Как отмечается в сообщении спасателей, на реках лед еще стоит, но он с большими промоинами. Толщина льда на закрытых водоёмах составляет 19-45 сантиметров.

На Оке в черте Калуги его толщина колеблется от 23 до 38 сантиметров, а на водохранилище 40-41 см. Другие данные - в таблице ниже.

Муниципальное образование

водный объект

Фактическая толщина льда, см

Бабынинский район

д. Куракино, пруд

27-30

Боровский район

Белкинские пруды

42-45

Дзержинский район, пгт. Товарково

р. Угра

21-25

Дзержинский район, г. Кондрово

р. Шаня

20-25

Дзержинский район, д. Лужное

р. Угра

21-25

Дзержинский район, д. Острожное

пруд

29-30

Дзержинский район, п. Полотняный Завод

р. Суходрев

19-22

Жуковский район, д.Татарское

пруд

39

Кировский район, г. Киров

водохранилище «Верхнее»

23

Кировский район, г. Киров

водохранилище «Нижнее»

23

Людиновский район, г. Людиново

Озеро Ломпадь

23

Перемышльский район, с. Перемышль

Озеро Бездонное

27-29

Перемышльский район, д. Желохово

Озеро Тишь

28-30

Перемышльский район

Озеро Горское

26-28

Тарусский район, с.Трубецкое

р. Ока

31-33

Тарусский район, д. Гурьево

р. Ока

31-33

Тарусский район, д. Коханово

р. Ока

31-33

Тарусский район, с. Волковское

р. Ока

31-33

Тарусский район, д. Ладыжино

р. Ока

31-33

Тарусский район, г. Таруса

р. Ока

31-33

Ферзиковский район, п. Дугна

р. Ока

31-33

Юхновский район, г. Юхнов

пруд

25-30

г. Обнинск

р. Протва

30-32

г. Калуга

р. Ока

23-38

г. Калуга

Яченское водохранилище

40-41

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА


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