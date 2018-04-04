Подростка-полоскуна привлекут за мелкое хулиганство

Как мы рассказывали, в конце прошлой недели в Сеть попало видео, на котором четверо подростков срывают флаг России с подъезда на улице Хрустальной, 44.
Жители микрорайона сообщили, что несколько месяцев неизвестные устраивали погромы: забирались на технические этажи, бросали с крыши лёд и камни в людей, на машины и соседние дома.
Обращения в полицию не смогли изменить ситуацию. Поэтому калужане решили установить камеры наружного наблюдения. Одна из них и засняла снятие флага. Местные жители говорят, что также было сорвано полотнище и с 4 корпуса.
После обнародования видео в СМИ, полиция провела проверку и установила личности подростков. Молодые люди объяснили своё поведение весьма оригинально. Мол, они заметили, что флаг грязный и решили его постирать. К слову, происшествие произошло в 11 часу вечера, и пятна глазастые школьники рассмотрели в свете фонаря.
А во вторник, 3 апреля, вместе с сотрудниками полиции подростки приехали, чтобы вернуть постиранные флаги на место. Старшая по дому вышла проконтролировать процесс. По словам женщины, ребята вели себя нагло, ухмылялись, а потом одни из них сначала её обматерил, а потом и вовсе кинулся на неё с палкой.
- В адрес женщины со стороны одного из подростков была высказана нецензурная брань, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. - Сотрудниками отдела полиции № 2 Калуги данный факт был незамедлительно пресечен. От гражданки принято соответствующее заявление. В отношении подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», который в ближайшее время будет направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при городской управе. С подростками проведены соответствующие профилактические мероприятия. Родителям указано на усиление контроля за поведением детей.
Также полицейские рассказали, что старший по подъезду не имеет претензий к детям. И в снятии флага правоохранители не усмотрели состава преступления либо административного правонарушения. Это возмутило жителей микрорайона. Версию школьников о том, что флаг был грязный, они восприняли как издёвку. А старшая по дому не согласна с возбуждением дела по статье «Мелкое хулиганство» и будет добиваться, чтобы подростка привлекли за угрозы расправой. Кстати, их получают и администраторы групп «Вконтакте», где было размещено видео.
К тому же, как выясняется, ни одного флага подростки так и не вернули на место. Да и не пытались - родители отдувались за них.
Интересно, чем они и их родители объяснят провал попыток водрузить один из символов нашего государства на законное место? Тем, что флаги от стирки сели, или отпрыски плохо их прополоскали?
|
Паводок близко: уровень воды в Оке, Жиздре и Урге резко подскочит 04.04.2018 14:40
Сбежавшую Диану Власкину не нашли, но видели её с отцом 03.04.2018 16:01
Подростки и флаги: «Мы просто хотели их постирать» 03.04.2018 11:57
Жители Каменки пожаловались на частые отключения электроэнергии 03.04.2018 11:18
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: