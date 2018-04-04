Подростка-полоскуна привлекут за мелкое хулиганство

Как мы рассказывали, в конце прошлой недели в Сеть попало видео, на котором четверо подростков срывают флаг России с подъезда на улице Хрустальной, 44.

Жители микрорайона сообщили, что несколько месяцев неизвестные устраивали погромы: забирались на технические этажи, бросали с крыши лёд и камни в людей, на машины и соседние дома.

Обращения в полицию не смогли изменить ситуацию. Поэтому калужане решили установить камеры наружного наблюдения. Одна из них и засняла снятие флага. Местные жители говорят, что также было сорвано полотнище и с 4 корпуса.

После обнародования видео в СМИ, полиция провела проверку и установила личности подростков. Молодые люди объяснили своё поведение весьма оригинально. Мол, они заметили, что флаг грязный и решили его постирать. К слову, происшествие произошло в 11 часу вечера, и пятна глазастые школьники рассмотрели в свете фонаря.

А во вторник, 3 апреля, вместе с сотрудниками полиции подростки приехали, чтобы вернуть постиранные флаги на место. Старшая по дому вышла проконтролировать процесс. По словам женщины, ребята вели себя нагло, ухмылялись, а потом одни из них сначала её обматерил, а потом и вовсе кинулся на неё с палкой.

- В адрес женщины со стороны одного из подростков была высказана нецензурная брань, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. - Сотрудниками отдела полиции № 2 Калуги данный факт был незамедлительно пресечен. От гражданки принято соответствующее заявление. В отношении подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», который в ближайшее время будет направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при городской управе. С подростками проведены соответствующие профилактические мероприятия. Родителям указано на усиление контроля за поведением детей.

Также полицейские рассказали, что старший по подъезду не имеет претензий к детям. И в снятии флага правоохранители не усмотрели состава преступления либо административного правонарушения. Это возмутило жителей микрорайона. Версию школьников о том, что флаг был грязный, они восприняли как издёвку. А старшая по дому не согласна с возбуждением дела по статье «Мелкое хулиганство» и будет добиваться, чтобы подростка привлекли за угрозы расправой. Кстати, их получают и администраторы групп «Вконтакте», где было размещено видео.

К тому же, как выясняется, ни одного флага подростки так и не вернули на место. Да и не пытались - родители отдувались за них.

Интересно, чем они и их родители объяснят провал попыток водрузить один из символов нашего государства на законное место? Тем, что флаги от стирки сели, или отпрыски плохо их прополоскали?