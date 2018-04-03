Сбежавшую Диану Власкину не нашли, но видели её с отцом

Как мы рассказывали, 29 марта из детского дома в Кондрово сбежала 14-летняя Диана Власкина.
Следователи начали доследственную проверку.
- В одном из калужских магазинов была получена информация о том, что Диана заходила туда вместе со своим отцом, - сообщает во вторник, 3 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - Этот факт был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Следователи опросили отца девочки, тот подтвердил, что встречался с дочерью и покупал ей лимонад. Затем они расстались, Диана собиралась ехать к маме.
По словам мужчины, он не знал, что дочь поместили в социальный центр и она его самовольного покинула, так как он проживает отдельно от супруги и детей.
Поиски школьницы продолжаются.
Напомним, что Диана Власкина воспитывалась в многодетной семье. На детей поступали многочисленные жалобы, так как они попрошайничали и вели себя агрессивно в общественных местах. В конце марта девочка и её брат были помещены в социальный центр в Калужской области.
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