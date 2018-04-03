Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Вторник, 03 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Сбежавшую Диану Власкину не нашли, но видели её с отцом

03.04.2018 16:01 5 2258 Елена Французова

Как мы рассказывали, 29 марта из детского дома в Кондрово сбежала 14-летняя Диана Власкина.

Следователи начали доследственную проверку.

- В одном из калужских магазинов была получена информация о том, что Диана заходила туда вместе со своим отцом, - сообщает во вторник, 3 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - Этот факт был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Следователи опросили отца девочки, тот подтвердил, что встречался с дочерью и покупал ей лимонад. Затем они расстались, Диана собиралась ехать к маме.

По словам мужчины, он не знал, что дочь поместили в социальный центр и она его самовольного покинула, так как он проживает отдельно от супруги и детей.

Поиски школьницы продолжаются.

Напомним, что Диана Власкина воспитывалась в многодетной семье. На детей поступали многочисленные жалобы, так как они попрошайничали и вели себя агрессивно в общественных местах. В конце марта девочка и её брат были помещены в социальный центр в Калужской области


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

В кои-то веки на городских планёрках чиновники начали обсуждать критику в СМИ 03.04.2018 14:10

Подростки и флаги: «Мы просто хотели их постирать» 03.04.2018 11:57

Жители Каменки пожаловались на частые отключения электроэнергии 03.04.2018 11:18

Новое руководство Калуги обещает строить комфортный, умный город 02.04.2018 17:07

Спецгруппа по выявлению подстрекателей появится в Калуге 02.04.2018 15:51


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 06 апреля, 18:00
Студенческая Весна 2018
Калуга
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

вс 08 апреля, 18:00
Научное шоу "Максимум"
Академия СуперГероев
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга

Концерты

ср 04 апреля, 21:00
Agenda
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 05 апреля, 18:30
Концерт Della Mae
Дом музыки
чт 05 апреля, 20:00
Рекорд Оркестр
Овертайм, паб
чт 05 апреля, 20:00
Tribute to Nirvana
AmRa (Амра)

Кино

Кролик Питер
Шерлок Гномс
Первому игроку приготовиться
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области месяц спокойствия

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.