Жители Каменки пожаловались на частые отключения электроэнергии

03.04.2018 11:18 465

В редакцию kp40.ru обратился читатель с просьбой помочь разобраться в проблеме, с которой столкнулась его пожилая мама, проживающая в деревне Каменка Козельского района.

- Вот уже неделю там происходят отключения электроэнергии на полдня или полночи, - сообщает читатель сайта Геннадич. – Дом отапливается АГВ, стоит циркуляционный электродвигатель. Когда нет света, двигатель не работает и дом остывает. На звонки в электросеть г. Козельска дежурная что-то невнятно бормочет и бросает трубку. Приехать туда я пока не могу по состоянию здоровья. Помогите разобраться, почему происходят отключения и когда это закончится?

За комментариями мы обратились в пресс-службу компании «Калугаэнерго».

- Кратковременные отключения потребителей в деревне Каменка Козельского района 27, 30 и 31 марта связаны с необходимостью проведения неотложных работ по ремонту электросетевых объектов, - пояснили нам в ведомстве. – Информация о выводе электрооборудования в ремонт и отключения потребителей для обеспечения безопасности персонала направлялась руководством Козельского района электрических сетей в установленном порядке в органы местного самоуправления. Энергетики приносят потребителям извинения за временные неудобства.

В пресс-службе «Калугаэнерго» также сообщают контактные телефоны, по которым можно обращаться по всем вопросам, связанным с электроснабжением: 8-800-100-33-00, телефон «горячей линии» филиала «Калугаэнерго»: 8 (4842) 56 56 09.

В случае возникновения внештатных ситуаций потребители могут направлять сообщения на номер: +7 (920) 05-05-777 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.