Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Вторник, 03 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Жители Каменки пожаловались на частые отключения электроэнергии

03.04.2018 11:18 2 465
Жители Каменки пожаловались на частые отключения электроэнергии

В редакцию kp40.ru обратился читатель с просьбой помочь разобраться в проблеме, с которой столкнулась его пожилая мама, проживающая в деревне Каменка Козельского района. 

- Вот уже неделю там происходят отключения электроэнергии на полдня или полночи, - сообщает читатель сайта Геннадич. – Дом отапливается АГВ, стоит циркуляционный электродвигатель. Когда нет света, двигатель не работает и дом остывает. На звонки в электросеть г. Козельска дежурная что-то невнятно бормочет и бросает трубку. Приехать туда я пока не могу по состоянию здоровья. Помогите разобраться, почему происходят отключения и когда это закончится? 

За комментариями мы обратились в пресс-службу компании «Калугаэнерго». 

- Кратковременные отключения потребителей в деревне Каменка Козельского района 27, 30 и 31 марта связаны с необходимостью проведения неотложных работ по ремонту электросетевых объектов, - пояснили нам в ведомстве. – Информация о выводе электрооборудования в ремонт и отключения потребителей для обеспечения безопасности персонала направлялась руководством Козельского района электрических сетей в установленном порядке в органы местного самоуправления. Энергетики приносят потребителям извинения за временные неудобства.  

В пресс-службе «Калугаэнерго» также сообщают контактные телефоны, по которым можно обращаться по всем вопросам, связанным с электроснабжением: 8-800-100-33-00, телефон «горячей линии» филиала «Калугаэнерго»: 8 (4842) 56 56 09. 

В случае возникновения внештатных ситуаций потребители могут направлять сообщения на номер: +7 (920) 05-05-777 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Подростки и флаги: «Мы просто хотели их постирать» 03.04.2018 11:57

Новое руководство Калуги обещает строить комфортный, умный город 02.04.2018 17:07

Спецгруппа по выявлению подстрекателей появится в Калуге 02.04.2018 15:51

Экологи о мусоросжигании: «Если соблюдать технологию, ничего вредного в атмосферу не попадет» 02.04.2018 15:05

Умножаем на два: в регионе бушует грипп 02.04.2018 14:01


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 06 апреля, 18:00
Студенческая Весна 2018
Калуга
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

вт 03 апреля, 15:00
Кружок по бисероплетению “Разноцветные бусинки”
Калуга
вс 08 апреля, 18:00
Научное шоу "Максимум"
Академия СуперГероев
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК

Концерты

ср 04 апреля, 21:00
Agenda
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 05 апреля, 18:30
Концерт Della Mae
Дом музыки
чт 05 апреля, 20:00
Рекорд Оркестр
Овертайм, паб
чт 05 апреля, 20:00
Tribute to Nirvana
AmRa (Амра)

Кино

Кролик Питер
Шерлок Гномс
Первому игроку приготовиться
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Работа рынка Форекс в период кризиса

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.