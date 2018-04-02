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Новое руководство Калуги обещает строить комфортный, умный город

02.04.2018 17:07 17 2262 Оксана КОЛОСОВА
Новое руководство Калуги обещает строить комфортный, умный город

В понедельник, 2 апреля, исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ (на фото) провёл первую в новом качестве планёрку в горуправе. Он рассказал о приоритетных направлениях, которым будет уделять особое внимание в своей работе. 

- Первое – комфортная городская среда, - начал выступление Дмитрий Разумовский. – Комфортность, безопасность проживания – над этим с профильными управлениями будем работать, добиваясь, чтобы эта среда была не хуже, чем в крупных мегаполисах. Понятно, что это очень длинная, последовательная работа, но мы будем делать её в режиме нон-стоп.

Второе ключевое направление – экономическое и инвестиционное. Здесь и. п. главы администрации намерен работать над тем, чтобы в первую очередь задействовать ресурсы существующих традиционных предприятий. 

- В первую очередь, я говорю о программах модернизации, повышении производительности труда. В этой части будет вестись большая работа. Будет уделяться внимание взаимодействию с федеральными институтами развития, региональными организациями, которые осуществляют поддержку промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. И здесь ключевой задачей я вижу выстраивание коммуникационных цепочек, чтобы у предприятий не было никаких проблем от момента получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию. 

Третий вектор – реализация проектов с использованием инструментов государственно-частного партнёрства. Прежде всего, речь идёт о концессии применительно к объектам инфраструктуры, которые требуют инвестиций. 

- То, что эти инструменты должны использоваться, должны работать, совершенно очевидно.

Новым направлением в работе муниципальных властей должен стать проект «Умный город». Дмитрий Разумовский признал, что «пока это просто вывеска, некий лозунг». Однако постепенно Калуга станет использовать в своей работе современные технологии, которые в перспективе помогут ей шагнуть в цифровое будущее. 

Особое внимание и. п. градоначальника обещает уделять кадровой политике. 

- Здесь два ключевых момента: непрерывное обучение и развитие, а также поиск талантов.

Ещё одним новым блоком в работе руководства областного центра, который, кстати, ранее не был представлен вообще, станет взаимодействие с городским сообществом. Для этого в областном центре будут создаваться дискуссионные площадки для конструктивного диалога. 

- Одна из них – «Точка кипения» – появится уже летом. Здесь самое важное – найти людей, которые готовы предлагать конструктивные идеи. Не столько критику, сколько предложения по развитию. 

Подытоживая своё выступление, исполняющий полномочия сказал, что в центре этой работы стоит человек, поэтому одним из самых важных ключевых направлений станет социальная политика. 

- Всё, что делается в городе, делается ради горожан, - резюмировал Разумовский.

Другие новости с планёрки читайте на нашем сайте позже. 

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.


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Тэги: общество
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