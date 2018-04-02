Спецгруппа по выявлению подстрекателей появится в Калуге

В понедельник, 2 апреля, на координационном совещании в областном правительстве обсудили подготовку к майским праздникам.

Заместитель губернатора Руслан СМОЛЕНСКИЙ сообщил, что в праздники 1 и 9 мая более 1500 полицейских будут нести службу.

- Маршруты патрулирования полиции будут приближены к местам проведения мероприятий, - рассказал Смоленский.

Уже сейчас проводится ежедневный мониторинг сайтов на экстремизм, отрабатываются лица, склонные к совершению преступлений.

- Будет создана специальная группа сотрудников полиции по выявлению и изъятию зачинщиков и подстрекателей правонарушений, документированию их противоправных действий и привлечению к ответственности в соответствии с законодательством, - сообщил Смоленский.

Перед началом праздничных мероприятий места массового пребывания людей осмотрят кинологи с собаками.