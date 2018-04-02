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Спецгруппа по выявлению подстрекателей появится в Калуге

02.04.2018 15:51 2 275 Елена Французова
Спецгруппа по выявлению подстрекателей появится в Калуге

В понедельник, 2 апреля, на координационном совещании в областном правительстве обсудили подготовку к майским праздникам.

Заместитель губернатора Руслан СМОЛЕНСКИЙ сообщил, что в праздники 1 и 9 мая более 1500 полицейских будут нести службу. 

 - Маршруты патрулирования полиции будут приближены к местам проведения мероприятий, - рассказал Смоленский. 

Уже сейчас проводится ежедневный мониторинг сайтов на экстремизм, отрабатываются лица, склонные к совершению преступлений. 

- Будет создана специальная группа сотрудников полиции по выявлению и изъятию зачинщиков и подстрекателей правонарушений, документированию их противоправных действий и привлечению к ответственности в соответствии с законодательством, - сообщил Смоленский.

Перед началом праздничных мероприятий места массового пребывания людей осмотрят кинологи с собаками.


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Тэги: общество 9 мая 1 мая праздники
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