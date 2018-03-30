Уничтожили почти 40 тонн польских яблок

В четверг, 29 марта, на полигоне ТБО в Калужской области было уничтожено 39,52 тонны свежих польских яблок.

Как сообщает областное Управление Россельхознадзора, фрукты раздавили в присутствии сотрудников таможни.

Скорее всего, речь идёт о яблоках, которые на днях обнаружили таможенники в двух фурах на трассе в Подмосковье. Они были задекларированы как сухое молоко. Фрукты для уничтожения отправили в нашу область.