«Новодворская» зацветёт в мае

Март. Дачи в снежном плену. Деревья комфортно чувствуют себя под таким белым покрывалом и пока не думают просыпаться. А вот владельцам земельных участков отдыхать некогда.

— Весна — время крутиться, — говорит садовод Максим БУБИЧ.

Максим Михайлович уже начал прививать деревья. Результаты труда налицо: огромная теплица заставлена черенками и молодыми, только что привитыми растениями.

Подопытный образец

Среди тоненьких, только набирающих силу саженцев выделяется раскидистое дерево. Мало того, что оно растёт в углу поликарбонатной теплицы, так одни его ветви покрыты пышными цветами, другие — маленькими бордовыми яблоками.

— Это колоновидый подвой, я на нём эксперименты ставлю: прививаю разные сорта, использую всевозможные способы. Вот почкой привил, — показывает Максим Бубич одну из веток. — Когда осенью в Беларусь ездил, смог выцарапать сорт «паланез». Это очень хороший сорт. По срокам потребления и хранения им одним можно 4 дерева заменить. Вот, скажем, любимый многими «белый налив» не хранится, яблоки лежат недолго. А «паланез» и созревает на 5–7 дней раньше, и хранится с августа по ноябрь. Это сорт иммунный, высокозимостойкий. Я привёз всего два черенка, старался чуть ли не каждую почку сохранить.

Колоновидный подвой является хорошим исходным материалом, даёт много побегов, не влияет на вкус и свойство привитых растений. Да и сам, оказывается, плодоносит. Правда, его яблоки не представляют собой ничего стоящего.

В теплице в марте плодоносит яблоня.

С кислинкой

Садоводы знают, что поздних, осенних сортов выведено невероятное множество, а вот летних — раз-два и обчёлся. Поэтому каждый на счету.

Один из самых популярных сортов летних яблок последнего времени —«елена». Его ценят за сладкий вкус и тонкий аромат.

— Сейчас выводят много сладких сортов: «елена», «белорусская сладкая». Не всем с возрастом можно употреблять кислые и кисло-сладкие плоды, — говорит садовод. — Поэтому сладкие так популярны.

Супруга же садовода предпочитает сорт «солнышко». В нём гармонично сочетаются кислые и сладкие ноты. Есть сорта, которые со временем меняют свой вкус.

— «Свежесть» — сначала плоды кислые, в январе они становятся кисло-сладкими, а в мае уже просто сладкими, — говорит Бубич. — У нас много интересных старых сортов. Но руки не доходят походить по заброшенным питомникам, бывшим совхозам, чтобы их поискать. В Беларуси в заброшенном саду нашли необычную антоновку. Она отличалась более крупными, нарядными плодами и оказалась более устойчива к болезням. Из неё вывели сорт «антоновка белсад». А американец в своём саду на дереве заметил нестандартную ветку. Из неё берут начало колоновидные сорта.

Если раньше яблони сажали, как говорится, на века — плодами лакомились несколько поколений семьи, то теперь средний срок жизни дерева — 20 лет. После этого сад нужно омолаживать. Тем же, кто хочет сохранить полюбившиеся «бабушкины» сорта, остаётся только одно — прививать их на колоновидные подвои, дабы сохранить для будущих поколений.

— Чем позже дерево вступает в плодоношение, тем дольше оно живёт, — говорит Максим Михайлович.

Перед садоводом стоит выбор: либо купить современные сорта, которые начинают плодоносить на 2-й –3-й год и живут, соответственно, около 20 лет, либо 7, а то и более лет ждать первых яблок, но зато лакомиться ими смогут внуки и даже правнуки. У современных сортов есть ещё один козырь: большинство из них устойчиво к различным заболеваниям, значит, требуют минимального ухода — подкормки да обрезки. А вот старинные сорта часто бьются паршой, к тому же имеют более мелкие плоды, которые с годами вырождаются.

Колоновидный подвой уже цветёт.

Полезная горечь

Дружно в рост пошли саженцы груши.

— К маю они будут первого сорта, ничем не уступая двухлеткам. Если весной вы приобретаете саженцы, не те, которые были недавно привиты, а те, что около двух лет росли на участке, имейте в виду: такие растения хуже приживаются, первый год сильно перебаливают, потому что при выкапывании у них обрубили часть корней.

У стволов саженцев абрикоса, алычи, черешни и вишни растёт помидорная рассада. Как оказалось, она высеялась самосевом.

— Летом у нас росли черри «вишня красная». Плодов было море, часть — осыпалась, в земле остались семена. Мы грунт, где были помидоры, взяли для саженцев. В итоге они проросли.

В мае распустится вишня «новодворская». Названа она не в честь политика, а в честь селекционера-однофамильца. Пока вишня даже и не думает цвести. Первые соцветия появились у жимолости. Это довольно неприхотливое растение. Как шутит Максим Михайлович, сажать его можно круглый год. Плодоносит на второй год после посадки. Выбор у садоводов большой — сортов много, есть среди них и с довольно сладкими ягодами. Максим Михайлович советует предпочтение отдавать сортам с более горькими плодами, поскольку в них больше витаминов. А от горечи ягоды избавляются во время заморозки.

Редкий способ прививки деревьев — почкой.

Алыча вытеснит сливу

Удалось Максиму Михайловичу достать интересный сорт алычи «новая лама».

— Это растение начинает рано плодоносить — на 2-й или 3-й год. Отличается хорошей зимостойкостью. Плоды крупные — 30–35 граммов, вкусные, рано созревают.

А поскольку эта алыча является краснолистной, то её можно использовать одновременно как декоративное растение.

— Сейчас огромное множество сортов алычи, плоды — жёлтые, красные, тёмно-бордовые. Все растения неприхотливые, урожайные. А плоды очень сочные. «Сонейка» — неплохой сорт алычи, у неё один недостаток — мякоть не отделяется от косточки. Вообще, я думаю, что в ближайшие десятилетия алыча сменит сливу. Единственный её минус — относительно низкая морозоустойчивость. Зато какой урожай — настоящая гирлянда плодов на одной ветке. Красиво цветёт, как сосиска на шампуре. А запах — аромат неописуемый!

Плодоносит алыча действительно рано и достаточно обильно. Но если один плод загнил, могут пропасть и все остальные. Поэтому во время плодоношения нужно зорко следить за растением, удаляя подпортившиеся плоды. Слива лишь на 3-й - 6-й год вступает в плодоношение. Есть сорта, которые только на 5-й - 7-й год дают урожай. Большинство видов сливы — высокорослые деревья, исключение — «кубанский карлик».

Виноград «изумрудный жёлтый».

Зелень круглый год

Появились первые цветы у земляники «александрия».

— Это наш старый сорт. Земляника мелкоплодная, ремонтантная, безусая.

Хоть ягоды у «александрии» небольшие, зато их достаточно много. Растение можно выращивать как на участке, так и на балконе или окне. Оно достаточно неприхотливо.

А ещё в теплице в горшках растут мелисса, лук, сельдерей. Зелень и ароматные травы на столе у садовода круглый год.

— Мелиссу и сельдерей посадил осенью — корень выкопал, и в горшок. На окне прекрасно растут зимой лук и чеснок.

Сад без хлопот

— Я свой сад практически ничем не обрабатываю. Всё растёт само как есть. Ведь в естественной среде — природе — нет химикатов, выживают сильнейшие растения. Что я делаю в саду? В первой половине лета для быстрого набирания силы и роста растениям нужны азотосодержащие удобрения. Для этих целей прекрасно подойдут травяные настои из крапивы, лебеды и так далее. Хорошее удобрение получается из золы. Однако нельзя одновременно использовать настои из золы и травы. Золу заливают кипячёной водой, получается подобие заварки. Хорошая, качественная зола получается из травы, веток, обрезок растений, ботвы помидоров и картофеля. А вот из хороших сухих дров получается гораздо меньше золы. Настоем золы можно проливать не только деревья, но и помидоры, клубнику. Зола помогает деревьям заложить цветочные почки, лучше вызревает древесина. Помните: одним азотом растения кормить нельзя. Если растениям достаточно корма и деревья здоровые, урожай будет радовать.

Но одной подкормки недостаточно. Весной нужно обрезать деревья, удалять старые, больные ветви. Не забудьте и про формирование кроны. Чем компактнее будет дерево, тем легче за ним ухаживать и собирать урожай.

Земляника «александрия» регулярно и хорошо плодоносит.

Жимолость — неприхотливое растение, которое можно сажать и весной, и летом, и осенью.

Если осенью сельдерей посадить в горшок, всю зиму можно есть зелень.

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекресток» от 28.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.