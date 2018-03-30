Травля в школе: что делать?

В начале февраля в Калужской области произошло событие, потрясшее многих: учащийся 7-го класса школы № 1 г. Спас-Деменска напал с ножом на одноклассника и ранил его, после чего выпрыгнул из окна третьего этажа.

В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали в Областную больницу.

Ни в министерстве образования региона, ни в школе ситуацию никак не комментировали. Чуть позже глава минобра Александр АНИКЕЕВ на заседании областного правительства доложил:

— Мы провели все соответствующие мероприятия, в школе работали психологи. Обсуждали этот вопрос и с руководителями отделов образования. Комплекс мер будет выработан. Это, прежде всего, изменение системы воспитательной работы в школе, переориентация с массовых подходов на индивидуальные. Второе — меры, направленные на работу с семьёй, раннее выявление детей с девиантным поведением. Третье — меры, которые направлены на усиление психологической службы и переориентацию работы психологов с диагностики на работу с детьми, которые входят в так называемую группу риска.

Находился ли в группе риска спас-деменский семиклассник, неизвестно. Но из неофициальных источников мы узнали, что дети травили подростка с первого класса, а в этом учебном году решили полностью его игнорировать. Рассказывают, что в то роковое утро, перед тем как кинуться на одноклассника с ножом, мальчик крикнул: «Я тебя ненавижу, я тебя убью!» Так что произошедшее — явно не случайность, а следствие проблемы, на которую долгое время никто не обращал внимания.

Такое явление, как школьная травля, которое также называют буллингом, возникло не сегодня и не вчера. Каждый любящий родитель больше всего на свете боится именно этого: что его ребёнок станет жертвой морального прессинга со стороны сверстников. Какие дети чаще всего подвергаются психологическому давлению? По каким признакам можно понять, что ребёнка травят? Должны ли родители вмешиваться в подобные ситуации? Эти и многие другие вопросы мы задали Лилии ГАЛИЕВОЙ, генеральному директору Агентства детского отдыха Калужской области, психологу, организатору детских лагерей.

Портрет обидчика и жертвы

— Лилия, есть ли какие-то психологические черты, характерные для детей, которые обижают и которых обижают?

— Обидчиком практически всегда является ребёнок, абсолютно уверенный в своей безнаказанности и в том, что его поддержат взрослые. Возможно, дома ему и влетит, но в школе, при других детях и учителях, родители всегда за него заступятся: «Наш Вася — самый прекрасный и замечательный, а вы тут на него наговариваете».

Ребёнок, который подвергается прессингу, наоборот, не уверен в себе, не знает, как за себя постоять. Как правило, такие дети чем-то отличаются от остальных, причём раздражающим фактором для обидчиков может стать что угодно: ребёнок необычно одет, носит очки, имеет лишний вес, не очень общителен и т. д.

— Допустим, родитель понимает, что его ребёнок чем-то отличается от других. И что делать? Как подготовить его к тому, что он может сдать жертвой преследований?

— Во-первых, мама с папой должны внушать ему уверенность в том, что они всегда будут рядом и защитят в случае необходимости. Это достаточно неудобная тема, родители стараются обходить её. Мы, как правило, учим детей тому, что с людьми надо дружить, договариваться с ними. Но никто не говорит своему ребёнку, что в детском саду или ­­­­в школе его могут обидеть или унизить. К тому же часто родителям бывает сложно объяснить детям, что значит чувствовать себя униженным.

— Почему же не говорят? Например, ребёнок пожаловался, что его в группе или в классе кто-то обидел. Мама с папой ему советуют: «В следующий раз, если будет приставать, дай сдачи!»

— Это разные позиции: физическая обида и психологическое унижение. Силовое воздействие пресечь легче, потому что, когда ребёнка бьют, остаются «вещдоки» — следы побоев, — и это может стать предметом разбирательства в школе. А что можно предъ­явить, если физического воздействия на ребёнка нет и речь идёт именно о психологическом унижении? Родители не могут ничего доказать: у них есть только слова ребёнка, которые всегда можно подверг­нуть сомнению. Иногда бывает и так: школьник понимает, чувствует, что сейчас его унизили, но даже не может оформить свои ощущения в слова. Моральное давление — это и есть то самое страшное, что может произойти с ребёнком. Но доказать, что ребёнка гнобят, очень сложно.

Держать руку на пульсе

— Далеко не все дети делятся со взрослыми своими переживаниями. По каким признакам родители могут понять, что у ребёнка появились проблемы и ему необходима помощь?

— На самом деле, я думаю, что каждый родитель чувствует признаки неблагополучия. Ребёнок приходит из школы нерадостным, у него нет друзей — это уже тревожные звоночки. Обзаводитесь друзьями-подругами среди родителей одноклассников сына или дочки, которые могут рассказать о том, что происходит в классе. Участвуйте в школьных мероприятиях, ездите вместе с детьми на экскурсии. Это, кстати, хороший способ узнать, как относятся одноклассники к вашему ребёнку, как он общается с ними. Если хотя бы закралась мысль, что здесь может быть не всё в порядке, это уже повод встретиться и пообщаться с классным руководителем.

Хочу обратить внимание на такой момент. Родители очень беспокоятся за детей, когда те учатся в начальной школе: провожают на занятия, встречают, помогают учить уроки. Потом дети переходят в среднее звено, становятся более самостоятельными, и внимание родителей к школьной жизни ослабевает. Как правило, их активность снова возрастает, когда детям нужно сдавать выпускные экзамены в 9-м и 11-м классах. А вот это среднее звено, по сути, выпадает из нашего поля зрения. Между тем оно приходится на самый сложный подростковый возраст. Чаще всего проблемы возникают именно в этот период, потому что именно тогда проявляется то самое чувство безнаказанности. Поэтому не нужно пускать ситуацию на самотёк — продолжайте держать руку на пульсе.

— Многие родители считают, что не должны вмешиваться в конфликты детей со сверстниками, особенно когда речь идёт о подросших детях: «Ты уже взрослый, разбирайся сам». Это правильная позиция?

— Представим ситуацию: ребёнок звонит вам и говорит, что попал в аварию. Вы же не скажете ему: «Разбирайся сам». Так же и здесь. Это очень сложная проблема, справиться с которой самостоятельно подростку не удастся.

Ранее мы говорили о том, что одной из характерных черт обидчика является его уверенность в своей безнаказанности. Поэтому единственный способ противостоять этому — показать, что наказание всё-таки существует. Причём ответная реакция должна последовать как можно скорее, чтобы проблема не усугубилась и не разрасталась, как снежный ком.

Как только возникла тревожная ситуация, нужно стучать и звонить во все колокола: ставить в известность классного руководителя, завуча, директора. Следует сразу сообщить им, что конфликт имеет место, что вы будете контролировать его и, если возникнет необходимость, даже готовы обратиться в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Однозначно это большая совместная работа родителей и школы, но здесь очень важно, чтобы мама с папой не сваливали ответственность за происходящее на учителей, а по-настоящему взяли её на себя. Да, ввязываясь в эту ситуацию, родители столкнутся с большим количеством трудностей, которые потребуют от них немалых душевных сил. Но они должны понимать, что на кону стоит благополучие их ребёнка, что ни у кого нет права морально и эмоционально унижать его, поэтому они просто обязаны его защитить.

— Часто родители волнуются, что, если вмешаются в ситуацию, она только усугубится, что одноклассники будут дразнить их ребёнка, называть маменькиным сынком.

— Поначалу такая реакция вполне возможна. Но со временем конфликт сгладится, потому что обидчики будут знать, что за этого ребёнка родители всегда заступятся. Вдвойне хорошо, если готовность защитить исходит от папы. Когда обидчики видят, что за их жертвой стоит сильный мужчина, это оказывает на них мощное воздействие.

Обеспечить тыл

— Как помочь ребёнку, который уже стал жертвой морального прессинга со стороны сверстников?

— Нужно постараться создать для него комфортную среду и ситуацию успеха. Это могут быть кружок, секция, компания, где к нему хорошо относятся, где он может проявить свои способности. Нахождение там будет способствовать росту самооценки ребёнка, его уверенности в себе. Впоследствии это поможет ему преодолеть конфликт в школе. Любые проблемы дети переживают легче, если у них есть надёжный тыл — любящая семья, где их слушают, понимают. Обеспечьте ребёнку такой тыл.

— Иногда родители решают проблему, переводя сына или дочь в другую школу. На твой взгляд, это правильный выход из ситуации?

— Это действительно один из возможных вариантов разрешения конфликта. Но не нужно ждать, что после этого все проблемы разом решатся. Ребёнок-то остался прежним, только к уже имеющимся проблемам добавится ещё одна — стресс от попадания в новый коллектив. Поэтому, если родитель хочет, чтобы там ребёнку было лучше, без разговора с ним не обойтись. Нужно обязательно честно объяснить причины перевода в другую школу: «Я считаю, что поведение твоих одноклассников недопустимо. Я очень хочу, чтобы такого не было, поэтому мы переводим тебя в другую школу. Но ты должен понимать, что это новый коллектив и тебе нужно постараться наладить с ним отношения, найти ребят, с которыми у тебя будут общие интересы».

Ещё один важный момент. Многие мамы и папы, чьи дети учатся в классе, где произошёл конфликт, думают: вот сейчас этого ребёнка переведут в другую школу, и все конфликты закончатся. Уверяю вас, не закончатся. Если роли в классе распределились так, что есть те, кто обижает, и те, кого обижают, то первые, лишившись прежней жертвы, выберут себе новую — ребёнка, которого раньше не трогали. И вскоре конфликт повторится.

Если ничего не делать

— Если проблему не решать, какими последствиями для ребёнка она чревата?

— Первый худший сценарий — ребёнок, которого травят, физически навредит своим обидчикам, как это случилось в Спас-Деменске. Второй худший сценарий — он навредит самому себе. Третий — обидчики, чувствуя свою безнаказанность, в какой-то момент могут совершить преступное действие в отношении либо своей жертвы, либо других людей. Здесь важно понимать, что это не мифическая, а вполне реальная угроза.

Если говорить о более долгосрочных перспективах, то хорошо, если ребёнок, которого унижали, через какое-то время социализируется и психологически реабилитируется. Но никогда нельзя сказать на 100%, в какой период жизни его догонит вот эта детская обида и на кого она выплеснется: на родителей, которые его не защищали, на обидчиков или на кого-то ещё.

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекресток» от 28.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.