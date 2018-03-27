В Калуге актёра сериала приняли за самоубийцу

В Калуге несколько месяцев идут съёмки второго сезона криминального сериала «Морозова». Во вторник, 27 марта, съёмочная группа работала у Каменного моста. Здесь же стояли машины «Скорой» и полиции. А один из актёров встал на перила моста и, играя роль, грозил спрыгнуть.

Видимо, он играл так блестяще, что случайные прохожие и автомобилисты решили, что мужчина действительно собирается свети счёты с жизнью.

- Парень с Каменного моста пытается прыгнуть в данный момент! – такая запись появилась в группе «ВКонтакте». - Стоят полиция, «Скорая», зеваки.

На камеры, направленные на мужчину, никто внимания не обратил.

Первый сезон сериала уже показали на канале «Россия-1».

- Разоблачение хитроумных и опасных преступников ложится на плечи молодой и красивой сотрудницы калужской полиции Анны Морозовой в исполнении Тары Амирхановой (на фото). Ей предстоит перевернуть с ног на голову следствие, - говорится на официальной странице сериала.