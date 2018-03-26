«Покупаем калужское»: акция прошла на новом рынке

В пятницу, 23 марта, на новом рынке «Калуга» прошел областной смотр-конкурс «Покупаем калужское».

Он был организован для стимулирования местных производителей. На выставке покупатели могли приобрести сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки от лучших калужских производителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодовоовощную, хлебные и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы, зернофураж, комбикорма и многое другое.

Среди участников этого мероприятия был и один из лучших калужских производителей «Козельский молочный завод» «Агрофирма «Оптина».

Сырки и «Иммуноцея» - налетай поскорее

Козельский молочный завод «Агрофирма «Оптина» - постоянный участник выставки-дегустации «Покупаем калужское». Его продукцию в нашем городе очень любят, в магазин приходят именно за ней. Потому что все натуральное, качественное и очень вкусное. Вот и в этот раз посетители рынка сразу окружили презентационный стенд «Козельского молочного завода». Можно было продегустировать творожные сырки с разными вкусами и кисломолочный напиток «Иммуноцея». От желающих попробовать эти продукты, отбоя не было. И здесь всем посетителям были рады!

Особой популярностью пользовались творожные сырки. Этот десерт любят за натуральный состав. В них только творог, который можно сравнить с домашним, потому что делается классическим способом. Сырок покрыт настоящей шоколадной глазурью, а ваниль, какао, кокос придают легкую ароматную нотку... Сырки просто тают во рту. Творог мягкий, без крупинок, нежный. И такая вкуснотища!

А «Иммуноцею» вы пробовали? Это легкий, приятный кисломолочный напиток – полезный помощник нашего организма. Делается из свежего натурального молока с применением живой закваски: болгарская палочка, молочнокислый термофильный стрептококк, молочнокислая палочка. Яркий вкус «Иммуноцее» придает витаминный сироп: вишня, мята, лесные ягоды, киви и можжевельник, брусника, шиповник. Напиток очень нежный, похож на молочный коктейль, поэтому нравится, и взрослым, и детям. Этой затяжной весной «Иммуноцея» подарит вам хорошее настроение, зарядит энергией и укрепит иммунную систему. Можно каждый день радовать себя, выбирая разные вкусы. А еще «Иммуноцея» отлично подходит в качестве перекуса даже на ночь - жирность не большая 2,5%. Говорят, здоровье не купишь. Но можно купить хорошие продукты, от которых зависит здоровье.