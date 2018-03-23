Как живётся в Калуге студентке из Китая

Тянвэй — имя, Ду — фамилия, но в Калуге все зовут её Марина. Она любит петь, играет на флейте и немного на пианино. Недавно участвовала в конкурсе «Мисс Этно» и завоевала титул «Мисс Стиль». В Калуге Марина живёт всего несколько месяцев и по-русски говорит не очень хорошо, поэтому на встречу пришла с подругой-переводчиком Ван Жунфэн, или просто Верой.

— Я приехала из города Цзинин, который известен тем, что недалеко от него в местечке Цюйфу жил Конфуций, — рассказывает Марина (Тянвэй). — Город очень большой. Многие заняты в сельском хозяйстве, выращивают чеснок. Я видела в Калуге чеснок из Китая. Он из моего города.

О семье и учёбе

— Мои родители развелись, я живу с мамой. У нас собственный дом в центре города. У мамы своя фирма — она печёт хлеб, делает торты. Очень-очень вкусные! Мама любит русскую историю и хочет, чтобы я изучала русский язык. В школе учила английский, а когда поступила в Шаньдунский профессиональный институт иностранных языков, год изучала русский — у меня был замечательный преподаватель из Калуги Вера Евгеньевна. Наш институт сотрудничает с КГУ им. Циолковского, и в октябре я приехала в Россию.

Марина с мамой очень похожи.

Что нравится и что не нравится в Калуге

— Это моя первая поездка за границу. В России красиво, поэтому я люблю всё фотографировать. Но здесь очень холодно, мы с Верой часто болеем. В Калуге нам нравится, особенно магазины косметики. Много известных брендов, например «Шанель». В Китае они дорогие, а здесь можно купить. Не нравится, что на улицах на нас обращают внимание. В Китае, если увидят иностранца, могут помахать рукой, крикнуть: «Привет!», и всё. А здесь к нам подходили незнакомые люди и звали в гости пить вино. Я их очень боюсь. А вот бабушки в Калуге милые и добрые!

С друзьями в Москве. Марина — в оранжевой куртке, Вера — крайняя справа.

О днях рождения и свадьбах

— В Калуге у нас уже много друзей, приглашают на дни рождения. В Китае празднуют так же, но дарят чётное количество цветов. И обязательно принято отмечать 18-летие, когда становишься взрослым и можно самому всё решать. Очень хочется увидеть в Калуге свадьбу. У нас свадьба уже давно проходит по-европейски: белое платье, ресторан. Но иногда невеста выбирает красное платье — это национальный цвет. Замуж в Китае можно выйти не раньше 22 лет. Иногда молодые люди, особенно если ждут ребёнка, женятся раньше. Они устраивают свадьбу, а официальное свидетельство о браке получают только в 22 года.

О китайских и калужских продуктах

— Китайцы любят всё острое. В Калуге такое не каждый может есть. Мы часто готовим хого. Вера приехала из города Чэнду, провинция Сычуань, там это блюдо очень популярно. Вроде супа — вместе и овощи, и мясо. Очень острый, но можно сделать и неострый… Готовится в специальной кастрюле, похожей на сковородку, разделённую на три-четыре части. Варится бульон, и, когда он закипит, в одно отделение кидают тонко нарезанные кусочки мяса, в другое — овощи, в третье — любые ингредиенты, какие хочешь. И, конечно, приправы. Буквально через пять минут сваренные кусочки вынимают палочками, макают их в соус и едят. А в Новый год мы собирались с друзьями в общежитии и лепили пельмени. Да, это и китайское блюдо. Но мы их делаем не только с мясом, но и с овощами. И обязательно много приправ, сельдерей, имбирь. В Калуге пробовали борщ. Вере очень понравился, она даже готовила его дома. И просто влюбились в йогурты. Их много, и они разные. Ещё покупаем рис, лапшу, сухофрукты. Дома проращиваем зёрна. Любим «Тирольский пирог» с ягодами, «Наполеон», мороженое и шоколад — это так вкусно! Мясо и молочные продукты в Калуге дешевле, чем в Китае, а овощи и фрукты очень дорогие, очень! Ещё нам нравится ходить в кафе быстрого питания, это так здорово и дешёво!

О русском языке

— Сейчас я учусь на подготовительном отделении. Очень люблю своих преподавателей, они хорошие, всегда помогают. Но русский язык такой трудный, плохо мне даётся. Я понимаю русскую речь, но сама говорить не могу, чувствую себя неловко. Очень хочу продолжать здесь учиться, но боюсь, что в июле не сдам экзамен и уеду домой.

Танец с веерами на конкурсе «Мисс Этно».

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекресток» от 21.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.