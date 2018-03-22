Пользуясь кредитными картами, будьте внимательны!

Многие оказываются не готовы к той финансовой ответственности, которую приобретают вместе с ними.

Банкиры их называют продуктом

Один из атрибутов западного образа жизни — «золотая» кредитная карта — из символа состоятельного человека с недавних пор стал доступен всем россиянам, в том числе самым малооплачиваемым слоям населения и даже пенсионерам.

Сотрудники банков, конечно, льстят себе, называя кредитные карты продуктом. Как будто банки что-то производят. На самом деле они, конечно же, ничего не производят. Они просто дают деньги, чтобы забрать потом больше, чем дали.

Поскольку банкам это выгодно, то кредитные карты в последнее время, что называется, «впаривают» — всеми правдами и неправдами заставляют человека пользоваться мелкими потребительскими займами. В какой-то мере это удобно, но за отказ от библейской заповеди «добывай хлеб в поте лица своего» люди порой платят чрезмерно высокую цену.

«Голда» красивая

Банкиры между собой называют эту карту «голда» — стильный дизайн, множество промо-акций привлекают, и всё у большего числа людей входит в привычку жить в кредит — то есть ежемесячно отчислять часть своего заработка банкам за право сделать покупку чуть быстрее.

Известный эрудит Анатолий Вассерман, выступая пару лет назад в Калуге, объяснял с позиции математики, что, пользуясь кредитными деньгами, человек на самом деле тратит на себя меньше. Но человек слаб, склонен действовать под воздействием эмоций, и банкиры, конечно, этим пользуются.

Но дело даже не в этом. В конце концов, каждый человек вправе совершать любые, не противоречащие закону поступки, какими бы безрассудными они не были. А в каких-то из ряда вон выходящих случаях пользование кредитной картой может быть и на самом деле допустимо.

Однако порой получивший советское образование и воспитание человек оказывается интеллектуально и морально не готов к той ответственности, которую налагает на него владение кредитной картой.

Рассмотрим несколько самых распространённых случаев, которые приводят людей к тяжёлым финансовым потерям.

Хакеры

Вопреки заявлениям банкиров о том, что хранить деньги на карте безопасно, на самом деле большинство средств похищается как раз в безналичной форме. В прошлом году с карт россиян кибермошенники сняли около 1 миллиарда рублей — грабителям и квартирным ворам такие суммы и не снились!

Схема примерно следующая: ребёнок берёт смартфон у мамы, скачивает на него интересную игру — и вуаля! — вирус проникает в систему и переводит все деньги со счёта доброй мамы туда, откуда вернуть их уже невозможно.

Когда хакеры воруют деньги у человека с его обычной дебетовой карты — это ещё полбеды. Гораздо хуже, если таким способом обнуляется кредитная карта. В результате подобных действий у человека на ровном месте появляется огромная задолженность перед банком, о которой он долгое время даже не догадывался.

Один такой вопиющий случай с жительницей с. Льва Толстого Людмилой Соловьёвой мы подробно описывали несколько лет назад. О том, что должна банку 30 тысяч рублей, женщина узнала случайно только после того, как неожиданно перестала получать зарплату.

Справедливости ради надо сказать, что в последнее время число киберпреступлений всё же снижается — полиция совершенствуется в умении ловить таких мошенников, да и банки вносят полезные изменения в свои мобильные приложения — вроде встроенных антивирусных программ.

Однако вы должны чётко осознавать: если окажетесь жертвой кибермошенников, банк будет безжалостно и бескомпромиссно забирать уже ваши собственные деньги в счёт погашения не вами нажитого долга, и никакие слова, что вы ничего не брали и ни на что не тратили, на банкиров не произведут ни малейшего впечатления.

Кредитный лимит — это не баланс!

Второй по распространённости случай, с которым столкнулись очень многие калужане, особенно пожилого возраста, — неверная оценка баланса своего счёта. В SMS-информировании, мобильном и онлайн-банкинге очень часть лукаво указывается не баланс счёта, а кредитный лимит.

Он указан там же, где в дебетовых картах баланс счёта. Делается это намеренно, чтобы у человека создать иллюзию, что это не предельный размер долга, который он может взять у банка на покупки, а его собственные деньги.

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что на неё отреагировала даже Государственная Дума. Чтобы минимизировать такие случаи, недавно был принят закон, который обязывает банки информировать клиентов о задолженности и остатке лимита при каждой операции с кредитной картой.

Беспроцентный кредит — с даты выпуска карты

Другая распространённая ошибка новичков в жёстком мире финансовых кредитов: люди думают, что льготный период обслуживания исчисляется с момента покупки, хотя на самом деле он действует с момента выпуска карты. Как только срок пройдёт — вы будете платить проценты банку сразу после покупки.

Причём процент не просто большой, а запредельный. Если в США и развитых европейских странах комиссия по кредитным картам составляет 1–2%, а чаще и вовсе без процентов, то у нас банкиры, не стесняясь, ломят под 25% годовых.

Всегда обращайте особое внимание на размер этих процентов — ведь это только ваши деньги.

Достоверно знайте свой кредитный лимит!

Очень многие попались и на этом. К примеру, человек знает, что его кредитный лимит составляет 100 тысяч рублей. И ориентируется на эту сумму, как на условный ноль: то есть, если баланс кредитной карты показывает сумму в 100 тысяч, значит, он думает, что банку ничего не должен.

Однако вдруг оказывается, что кредитный лимит был повышен банком до 130 тысяч. Уведомление банк, разумеется, отправлял, но человек по невнимательности или по какой-то иной причине SMS не заметил. В итоге он видит, что на балансе 100 тысяч, думает, что задолженности у него нет, а на самом деле она есть и составляет 30 тысяч.

Выводы

Кредитная карта — это по-своему интересный финансовый инструмент, дополнительные возможности для личного и семейного бюджета. Но это очень острый инструмент, которым нужно уметь пользоваться, и делать это с особой осторожностью.

Карта не прощает ошибок. Ей не объяснишь, что ты пенсионер или воспитатель детского сада с крошечной зарплатой. Что ты не умеешь пользоваться компьютером, потому что в твоей молодости его не было. Что у тебя плохое зрение. Что ты часто пропускаешь SMSки. Что ты никогда раньше картой не пользовался. Все эти детские объяснения банкирам совершенно неинтересны, они просто будут забирать вашу пенсию или зарплату.

Поэтому, если у вас имеется такая карта и вы по каким-то причинам не хотите от неё избавиться от греха подальше, как минимум разберитесь: какой у вас кредитный лимит, какой льготный период обслуживания и сколько денег на счету.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекресток» от 21.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.