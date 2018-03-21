Опубликованы данные о толщине льда на калужских водоемах

Во вторник, 20 марта, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало данные о толщине льда на калужских водоемах.

Ока промерзла на 33-43 сантиметра, при этом наблюдаются многочисленные промоины, выход на поверхность может быть опасным.

На Яченском водохранилище толщина льда - 40-43 сантиметра.