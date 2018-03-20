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В Обнинске собирают деньги на лечение педиатра

20.03.2018 16:56 6 1472 Елена Французова
В Обнинске собирают деньги на лечение педиатра

В Обнинске собирают деньги на лечение педиатра Дмитрия Плахуты.

- Его знают многие. Да весь Обнинск знает, Дмитрий Алексеевич работает здесь 30 лет, - рассказывают волонтёры, организовавшие сбор средств для врача. - Но далеко не все знают про болезнь, которая его мучает уже давно. Это мультифокальная моторная нейропатия - заболевание, при котором мышцы теряют свою силу, атрофируются, перестают работать и в итоге делают человека неподвижным инвалидом.

Педиатру помогает препарат, который стоит 750 тысяч. И нужен он каждые полтора-два месяца. В этом году нужно будет сделать 5-6 таких курсов.

Обычно препарат оплачивает государство через квоты. Но, как объясняют волонтёры, в областном бюджете нет средств. И в такой же ситуации сейчас находятся около сотни больных.

Первые курсы лечения оплатил Центр реабилитации и друзья врача. Горожанам удалось собрать 2 миллиона рублей за три дня.

- Никогда не был публичным человеком. А тут столько звонков и сообщений. Люди присылали суммы от 30 рублей до 100 тысяч. Писали очень трогательные комментарии. Мне очень неловко, но я даже представить не мог, что люди помнят меня еще по работе в реанимации, ведь это было так давно. Даже не знаю, как их всех благодарить, -  рассказал газете «НГ регион» Дмитрий Плахута.

О том, как можно помочь врачу, - в группе «Плахута Дмитрий Алексеевич - сбор на лечение».


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Тэги: общество здравоохранение
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