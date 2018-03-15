90-летнюю женщину спасли из снежного плена

В одной из деревень Ульяновского района Калужской области полицейский освободил от снега проход в дом 90-летней пенсионерки.

Женщина одна живёт в частном доме. После многочисленных снегопадов она перестала выходить на связь с дочерью. Та позвонила знакомым, которые рассказали, что дом засыпало снегом. Дочь бабушки обратилась в службу спасения, и на место выехал участковый Александр Власкин.

- Несмотря на ночь, мороз и пронзительный ветер, он принялся расчищать подходы к строению, - рассказали в четверг, 15 марта, в УМВД по Калужской области. - Только откопав занесенную снегом входную дверь, лейтенант смог выяснить, что с оставшейся без связи с внешним миром пожилой женщиной всё в порядке и ей ничего не угрожает.