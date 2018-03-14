Картина дня: снежная стихия, кусачие собаки и выпускной

Какими новостями запомнилась среда, 14 марта.

Синоптики прогнозируют завтра в Калуге сильный снегопад и гололедицу. Если погода и правда будет такой, больших пробок не избежать. Лучше ходите пешком или, как советуют спасатели, вовсе не покидайте домов.

После скандала чиновники пояснили, какие кладбища открыты в Калуге. Публикуем все списки.

Калужанина оштрафовали за видео с сотрудниками ДПС. Причем виновник сам выложил запись в сеть.

Стало известно, как пройдёт городской выпускной в этом году и сколько на него планируется потратить денег.

Стаи бездомных собак нападают на калужан. Наша читательница боится вести детей в школу.

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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.