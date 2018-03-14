Стаи бездомных собак нападают на калужан

В понедельник, 12 марта, в нашу редакцию обратилась калужанка, которая рассказала, что боится водить ребёнка в школу.
- По улице Глаголева бродит стая бездомных собак, - говорит Наталья. – Они нападают на прохожих. На моих глазах девушка еле отбилась от животных сумками. Как водить ребёнка в школу или детский сад?
Наталья обратилась в приют «Душа бродяги». Там ей пояснили, что городская управа не заключила договор на отлов бездомных животных с зоозащитниками. А дежурный по горуправе так и не смог ответить, какая служба теперь выполняет эту функцию.
- Он лишь сказал, что жалоб на животных поступает много. И предложил обратиться в управление благоустройства. Но дозвониться мне так и не удалось, - призналась Наталья.
На наш официальный запрос пресс-служба городской управы ответила, что 12 марта был заключён контракт на отлов и содержание безнадзорных животных с индивидуальным предпринимателем Максимом Цукановым. Заявки по отлову безнадзорных животных принимаются в рабочее время по телефону 70-11-06.
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