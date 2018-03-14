Калуга отметит годовщину присоединения Крыма сразу после выборов

В воскресенье, 18 марта, в 20:30 на Театральной площади продет митинг-концерт, посвящённый годовщине вхождения Крыма в состав России. В среду, 14 марта, об этом сообщает городская управа.

Напомним, что в этот день пройдут и выборы президента. Избирательные участки закроются в 20:00.