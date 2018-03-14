Освободитель Калуги станет почётным гражданином города

Во вторник, 13 марта, на заседании общественной комиссии в городской думе обсуждался вопрос присвоения звания «Почётный гражданин города Калуги» участнику Великой Отечественной войны, командиру 473-го полка 154-й стрелковой дивизии Михаилу Петровичу Краснопивцеву.
Полк под его командованием одним из первых ворвался в Калугу и участвовал в освобождении города. Михаил Петрович погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у деревни Вышнее Мосальского района.
Решение о присвоении звания в ближайшее время должны принять депутаты городской думы.
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