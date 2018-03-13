Калужскую площадку для экстремалов увезли в Москву

В понедельник, 12 марта, на планёрке в горуправе начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВИЕНКО рассказал, куда делась площадка для занятий экстремальными видами спорта, установленная у памятника 600-летию Калуги. Оказалось, что её оборудование износилось.

- Оно демонтировано, транспортировано в Москву и находится на ремонте, - пояснил он. - Срок открытия скейт-парка – второй квартал 2018 года. Для молодёжи города Калуги будет хороший подарок ко Дню молодёжи (27 июня).