Калужскую площадку для экстремалов увезли в Москву

В понедельник, 12 марта, на планёрке в горуправе начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВИЕНКО рассказал, куда делась площадка для занятий экстремальными видами спорта, установленная у памятника 600-летию Калуги. Оказалось, что её оборудование износилось.
- Оно демонтировано, транспортировано в Москву и находится на ремонте, - пояснил он. - Срок открытия скейт-парка – второй квартал 2018 года. Для молодёжи города Калуги будет хороший подарок ко Дню молодёжи (27 июня).
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