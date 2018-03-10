Здесь снимали «Индиану Джонса»

«Сокровищница фараона» в Петре. Здесь Индиана Джонс искал Грааль.

— В эту страну хотели попасть давно, ведь, несмотря на то что кругом пустыня, там столько всего интересного! За короткий отпуск набрались положительных эмоций — море, солнце! — рассказывает Ирина. — До Акабы, где был наш отель, летели примерно 5 часов. Мы вылетали 5 февраля. И с погодой повезло! Когда бронировали билеты, посмотрели прогноз: в Акабе ожидалось +14°С…+15°С. А уже перед вылетом залезли в Интернет, смотрим: +29°С! Поэтому у нас получился ещё и пляжный отдых, хотя мы на него особо не рассчитывали.

Затопленные корабль, танк и самолёт

— Акаба — единственный город в Иордании, который расположен на берегу Красного моря (Акабский залив). Но на городском пляже мы были всего раз, в день прилёта, и не купались. Пошли погулять, посмотреть город. Заглянули на набережную. На пляже было много народу — и местных, и туристов, в основном из ближайших стран. Местные купаются в одежде — и не плавают, а плещутся недалеко от берега.

Мы были там уже вечером, проводили у моря закат и вернулись в отель. А купаться ездили в курортное местечко — небольшой посёлок Тала Бей в 15 минутах от Акабы. Там несколько отелей и частные виллы. Очень красиво, чисто, кругом — пальмы, цветущие кустарники, яркие экзотические цветы, бассейны, рестораны… Море чистое, стоят яхты, у некоторых — прозрачное дно, чтобы во время морских прогулок можно было любоваться подводным миром. Красное море в Иордании, может, и не такое впечатляющее, как в Египте, но там есть кораллы, разноцветные рыбки, черепахи. И, если учесть, что неизвестно, когда мы теперь сможем ездить в Египет, Иордания — неплохой альтернативный вариант.

Мы плавали в масках у поверхности, видели большого осьминога, рыбу-камень, рыбу-крокодила, крылаток, мурен… Но самое интересное, что в Тала Бей на дне лежат затопленные корабль, танк и самолёт. Затопили их специально для привлечения туристов. Корабль «Сидар Прайд» когда-то подарили королевской семье, но через некоторое время на нём произошёл пожар, всё сгорело и восстановлению не подлежало. Несколько лет он так и простоял, а в 1985 году по приказу короля Иордании — кстати, большого любителя дайвинга — был затоплен: для развлечения туристов. Судно уже давно лежит на дне и обросло кораллами. И корабль, и танк, и самолёт находятся на небольшой глубине. Вода прозрачная, и их отлично видно, даже нырять не надо. Очень интересно всё это рассматривать!

Город в скалах

— Если вы поедете в Иорданию, обязательно посетите Петру — древний город, основанный в III–II вв. до нашей эры. Когда-то он процветал, потому что находился на пути караванов, останавливавшихся здесь на отдых. В разное время Петрой владели набатейцы, римляне, византийцы, крестоносцы и арабы. А когда караваны стали ходить другими путями, город постепенно приходил в запустение, а потом был заброшен и забыт. Только в ХIХ веке, после того как там побывал швейцарский путешественник Иоганн Буркхардт и описал красоты этих мест, от туристов не стало отбоя.

В Петре есть местные жители, очень похожие на Джека Воробья.

В Петру мы ездили самостоятельно, воспользовавшись услугами местных таксистов. Они привозят вас ко входу, ждут несколько часов, а потом отвозят обратно к отелю. Входной билет оплачивали картой, так с нас сняли ещё и комиссию — 6%, поэтому лучше иметь при себе наличные — доллары или местные динары. Путь в Петру начинается с каньона Сик. Высота скал здесь достигает ста метров, они просто громадные. Дорога извилистая, тянется около километра, каньон то сужается, то расширяется. Как только он заканчивается, перед тобой открывается главная достопримечательность Петры — храм Эль-Хазне, что в переводе означает «Сокровищница фараона». Это просто чудо какое-то! Трудно даже представить, как смогли такое создать. Говорят, что строители выбивали ступеньки прямо в камне и взбирались по ним выше и выше. Для туристов храм закрыт, потому что недавно выяснилось, что он уходит под землю примерно на 6 метров и старая конструкция может не выдержать большого потока желающих зай¬ти внутрь.

Само название «Петра» в переводе с греческого означает «камень». Территория древнего города огромнейшая. Некоторых туристов бедуины возят по Петре на осликах и верблюдах. Мы часов пять ходили пешком, но даже этого мало. Выбитые в скалах царские гробницы, мавзолеи, храмы, пещеры, амфитеатр… Просто потрясающие виды! Вокруг — скалы самых причудливых форм. Цвет их тоже невероятный: розовые оттенки переходят в беж и песочный — будто художник смешал палитру. Город выглядит очень загадочно. Поэтому именно здесь Спилберг снимал фильм «Индиана Джонс и последний Крестовый поход». В Петре мы прошли не только нижней дорогой, но и верхней — с высоты открываются восхитительные панорамные виды города. Петра настолько нас потрясла, что уезжать оттуда не хотелось.

Путь в Петру проходит через каньон Сик.

Пикник в пустыне

— В один из дней мы побывали в пустыне Вади Рам. Эта знаменитая Красная пустыня находится в 40 км от Акабы. Добрались туда на такси, а там пересели в открытый пикап. Пейзажи здесь тоже фантастические, неземные! Природные каменные арки, похожие на мосты, пещеры, песчаные дюны. Есть наскальные изображения доисторических животных и древние надписи. Вади Рам объявлена всемирным наследием ЮНЕСКО. Сюда тоже часто приезжают киногруппы. Здесь снимали фильмы «Трансформеры», «Лоуренс Аравийский», «Красная планета», «Последние дни на Марсе», «Марсианин» и др. Туристы могут взять экскурсию с ночёвкой в лагере бедуинов. Мы ночевать не остались, пробыли в пустыне около трёх часов. Сделали фото, а потом водитель устроил для нас пикник — развёл огонь и угощал чаем с домашними лепёшками и сыром. Причём лепешки поджарил на раскалённых углях, а потом положил их не на тарелку, а прямо на большой камень.



Каменные арки (мосты) в пустыне Вади Рам — излюбленное место туристов для проведения фотосъёмок.

На улицах спокойно

— Люди в этой стране очень доброжелательные. Гуляешь по городу — никаких косых взглядов, все заняты своими делами. Местные дети могут поздороваться, но не пристают, денег не просят. Чувствуешь себя в этой стране спокойно и комфортно. На улицах многие в традиционных одеждах, большинство женщин носят хиджабы, мужчины — красно-белые куфии (платок, завязанный особым образом). Видели мы и иорданскую свадьбу — в нашем отеле. Торжество проходило под национальную музыку: стучали в барабаны, пели песни. Гости были в традиционных одеждах. Невеста — в белом платье, на голове — вуаль. Все приехали в отель — молодожёны поднялись в номер, а гости ждали их в ресторане. Когда молодые вернулись, началось веселье — тосты, танцы. Гуляли допоздна.

Кофе с кардамоном

— В Иордании свинину не едят. Едят баранину, говядину, курицу, рыбу, морепродукты, готовят очень вкусно. Кофе местные жители пьют с кардамоном. Причём смешивают зёрна кофе с кардамоном и размалывают в больших кофемолках прямо в магазине. Готовят в турке, а потом разливают по маленьким чашечкам. Такой кофе продается везде. Мы тоже его купили, привезли домой. В Иордании много восточных сладостей, пряностей, орехов. Нам очень понравились орехи в различных специях (есть даже с перцем) и в йогур¬товых оболочках. Оригинально и вкусно!

Пейзажи в пустыне фантастические, инопланетные.

Запасайтесь наличкой

— В Иордании мы провели неделю. Этого, конечно, мало. Хочется вернуться туда ещё. Путешествовали везде самостоятельно. Самое удобное — добираться до нужного места на такси. Выгоднее — компанией, и о цене всегда можно договориться. Возле отелей стоит много такси — подходишь, говоришь водителю, куда хочешь поехать, и он всё тебе организует. Это дешевле, чем покупать экскурсию в турбюро или в отеле.

С собой в поездку брали доллары, ими везде можно расплатиться. Лучше иметь наличные: когда расплачиваешься картой, могут снять процент. Местная валюта — динары, они немного дороже долларов. И бывают ситуации, когда продавцы называют цену вроде бы в долларах, а потом оказывается, что они имели в виду динары. Поэтому всегда надо уточнять: в долларах цена или в динарах.

Тала Бей — современный курорт, где любят отдыхать и купаться туристы.

В Тала Бей можно совершить морскую прогулку на яхте с прозрачным дном.

«Полицейские в Петре согласились нам попозировать».

Ирина Шарыпова: «Из Петры не хочется уезжать».

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекресток» от 07.03.2018. Ещё больше интересных материалов - в электронном архиве издания.