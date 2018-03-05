Предпринимателю на три месяца запретили печь булочки

Прокуратура Жуковского района выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства во время проверки деятельности предпринимателя. Бизнесмен занимается изготовлением хлебобулочных изделий.

- Предпринимателем не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил, - сообщает в понедельник, 5 марта, калужская областная прокуратура. - В производственной зоне не установлены металлические контейнеры для сбора мусора, мука в таре в производственном цехе хранится на полу и т.д.

В отношении предпринимателя было возбуждено административное дело. Назначено максимально возможное наказание - приостановление деятельности по производству хлеба и мучных кондитерских изделий на 90 суток.

Пока постановление в законную силу не вступило.