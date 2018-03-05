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В Калужской области хотят закрыть частные дома престарелых

05.03.2018 16:14 9 1558 Дмитрий Ивьев
В Калужской области хотят закрыть частные дома престарелых

В понедельник, 5 марта, на координационном совещании областного правительства обсудили состояние частных домов престарелых.

Недавно в ходе прокурорской проверки одного такого заведения в Тарусе были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В частности, планировка и оборудование помещений не позволяла передвигаться по ним инвалидам, пожилых людей принимали без медкарт, никаких обследований на туберкулёз, кишечные инфекции, педикулёз, чесотку не проводилось.

Выяснилось, что там проживают 18 человек, из них только один – тарусянин, остальные – из Москвы и Подмосковья.

Региональный министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ сообщил, что всего на территории области 4 частных дома престарелых, в которых живут 130 человек.

-  Какая необходимость, чтоб появлялись частные дома, - удивился губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - У нас самих не хватает сил чтобы принять несчастных людей?

- У нас очередей в интернаты нет, - ответил Коновалов.

В частные дома стариков определяют родственники.

- Нельзя на своих территориях давать возможность устраивать какие-то отстойники, это отвратительно! – подвёл итог Артамонов. - Я хочу обратить внимание всех глав администраций муниципальных образований, проверьте нет ли ещё у кого-таких: контингент, откуда прибыли пожилые люди, кто их туда привёз. И прекратите их деятельность, больше не позволяйте на своих территориях организовывать эти сомнительные учреждения.


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Тэги: общество анатолий артамонов павел коновалов
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