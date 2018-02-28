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Троих мужчин наградили за спасение девушки

28.02.2018 16:42 2 766 Дмитрий Ивьев
Троих мужчин наградили за спасение девушки

На днях в Обнинске начальник городской полиции Сергей Воронежский вручил благодарственные письма трём мужчинам, которые помогли задержать подозреваемого.

Как мы уже рассказывали, инцидент произошёл в ночь на 10 февраля. В одном из подъездов мужчина с ножом напал на 20-летнюю девушку.

- По версии оперативников, гражданин совершил нападение на девушку в подъезде жилого дома, используя при этом предмет похожий на нож, - говорят в УМВД. - Находясь на улице и услышав крики, трое прохожих - Александр Марков, Константин Бендас и Владимир Довбеус - немедленно направились к мужчине и задержали его. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению  ряда преступлений, в том числе тяжких.


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Тэги: общество

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