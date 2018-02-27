Террористы захватили гостиницу со спортсменами: ФСБ провела учения в Калуге

Калужские силовики во вторник, 27 февраля, провели учения в одной из гостиниц города.

- По легенде учения представители международной террористической организации осуществили вооруженное нападение на один из объектов гостиничного комплекса, куда накануне заселились участники спортивного соревнования, в ходе которого захватили в качестве заложников гостей и сотрудников отеля, - рассказали нам в калужском областном управлении ФСБ. - Угрожая совершить подрыв несущих конструкций захваченного здания, а также осуществить расправу над удерживаемыми лицами, преступники выдвинули в адрес руководства России политические требования.

Убедить учебных бандитов сдаться не удалось, и силовики провели захват, заложники были освобождены.

Фото: УФСБ по Калужской области.