Калужан предупредили о смертельно опасном жиросжигателе

Калужское региональное управление Следственного комитета в четверг, 22 февраля, со ссылкой на информацию Роспотребнадзора сообщило об опасности употребления продукта «жиросжигатель DNP».

- Сообщается, что в Европейском союзе зафиксированы 8 смертельных случаев при употреблении «жиросжигателя DNP», содержащее химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), - предупреждаю калужан. - Вещество ДНФ используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь. «Жиросжигатель DNP» не зарегистрирован в Российской Федерации в качестве пищевой добавки, специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства и биологически активной добавки к пище, и не допущен к обороту в качестве пищевого продукта. Указанное вещество реализовывалось в интернет-магазине на территории России. Не исключена возможность его реализации через социальные сети.