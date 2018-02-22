Ненужное наследие

Волонтёр Наталия АЛЕНТЬЕВА показывает студентам увесистый фолиант научно-проектной документации, посвящённый монументальной живописи Казанского храма. Несколько сотен страниц заняли данные искусствоведческой экспертизы и десяток фотографий. Они доказывают, что роспись не просто интересна и самобытна, а поистине уникальна. Скорее всего, это самая древняя уцелевшая монументальная живопись не только в Калуге, но и во всей области. Её датируют первой половиной XVIII века.

В советское время в большинстве храмов росписи были уничтожены, в Казанском — чудом сохранились. Но то, что пощадили люди, не пощадило время. От сырости и холода роспись стала осыпаться. Она буквально исчезает на глазах.

Прихожанка храма Наталия Алентьева не смогла с этим смириться. За короткий срок ей удалось сделать, казалось бы, невозможное — привлечь к проблеме внимание областных и городских чиновников, общественности, собрать деньги на проведение искусствоведческой экспертизы, организовать несколько выставок.

Старинная роспись осыпается.

Хождение по кругу

Храм является памятником федерального значения. С одной стороны, это свидетельствует о его значимости, с другой — исключает помощь со стороны епархии, областных и городских властей. Чиновники сразу же заявили, что финансовые вложения невозможны, поскольку это будет нецелевым использованием средств. Митрополия смогла дать только своё благословение на проведение реставрации.

А на какие деньги её проводить? Большинство прихожан храма — пожилые люди, которые живут поблизости. Им бы самим свести концы с концами.

Был единственный шанс спасти роспись — попасть в федеральную программу «Культура России».

— Документы мы подали. К сожалению, велика вероятность того, что роспись не будет отреставрирована — по крайне мере, в ближайшее время, — говорит Наталия.

По предварительной информации, Казанский храм не попал в федеральную программу, которая реализуется в этом году в последний раз.

— Точные сведения будут известны к концу февраля, — сообщил руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ. — Мне известно на 90%, что в программу вошёл ансамбль Присутственных мест. Также многие храмы сами подавали заявки: Казанский храм, храм в селе Авчурино, храм в честь святых Космы и Дамиана — достаточно обширный список.

Есть ли выход

Попытки найти меценатов — подключить к спасению росписи предпринимателей — успехом не увенчались. Обещания чиновников помочь с созданием туристических маршрутов, куда войдёт и храм, остались лишь словами. Калужских экскурсоводов не заинтересовали ни древнейшая живопись, ни то, что ею восхищался великий Николай Гоголь.

У любого другого человека от этой безнадёги руки бы опустились, но только не у Наталии. Деньги волонтёру найти пока не удалось, зато проект спасения обрёл много друзей в лице наших краеведов и других неравнодушных калужан. Вместе они ищут платформы по сбору средств.

— Я не могу спокойно жить, смиряясь с тем, что роспись будет продолжать осыпаться. Калуга попала в проект «Золотое кольцо России». В апреле в нашем городе пройдёт форум турагентств. Нам нужно разработать презентацию для турфирм. Мы хотели бы, чтобы росписи увидело как можно больше людей. Возникли мысли написать книгу. У меня есть задумка создать творческую мастерскую по консервации и реставрации живописи. Я нашла хорошего реставратора — Ларису Яснову. Она готова приезжать в Калугу и обучать волонтёров.

Наталия предложила присоединиться к проекту и калужским студентам. Помощь каждого из них бесценна.

От автора

Когда у чиновников нет желания сохранять и восстанавливать жемчужины рукотворного зодчества, всегда найдутся отговорки и оправдания, почему этого не делается. В итоге старинный купеческий город постепенно превращается в нечто безликое с однотипными многоэтажками и безвкусными современными зданиями из стекла и бетона. Культурное наследие, видимо, стало просто ненужным пережитком прошлого.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекресток» от 21.02.2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.