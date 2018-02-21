Минус 300: рождаемость резко упала в Калуге

Во вторник, 21 февраля, на отчёте калужского градоначальника глава региона Анатолий АРТАМОНОВ поднял проблему рождаемости.
- Калуга - это лицо региона, здесь всё должно быть хорошо, - заявил он.
Однако рождаемость падает.
- Даже в Калуге в прошлом году количество рождённых детей снизилось на 300 ребятишек! Это плохо. И мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы всячески поощрять появление второго, третьего, четвертого и пятого ребёнка в семье, и, может быть, дальше. Это сделать можно, если не на словах, а на деле оказать внимание семье, поддержку. Чтобы не было боязни у молодой семьи за то, как они будут воспитывать своих детей. Хотя, как говорят, и это подтверждается практикой: «Бог дал ребёнка, Бог даст и на ребёнка». Но многие в это не верят.
Артамонов поблагодарил митрополита Калужского и Боровского Климента за работу с молодёжью, с беременными женщинами, которых священнослужители отговаривают от аборта:
- Это [аборт], конечно же, сегодня просто недопустимая роскошь для нашего общества. Вместе с тем, конечно же, и большой риск для здоровья.
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