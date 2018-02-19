Калужан атакует грипп

За прошедшую неделю по Калужской области зарегистрировано 8598 случаев ОРВИ и гриппа, что на 11% выше, чем за предыдущие 7 дней. Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах. С респираторными инфекциями в больницы попали 106 человек.

В Калуге ОРВИ заболели 5012 человек. Еще 12 калужанам поставлен диагноз «грипп»: заболели 5 взрослых и 7 детей в возрасте до 14 лет.

На карантин были закрыты 42 класса в 12 школах Калуги.