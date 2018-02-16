В Калуге в память о погибшем в Сирии лётчике зажгли свечи

В четверг, 15 февраля, на площади Победы около памятника воинам-интернационалистам прошла акция «Свеча памяти».

Студенты выложили по предварительно нарисованному контуру самолета свечи, зажгли их, почтив тем самым память военного летчика Романа Филиппова. 3 февраля он погиб в Сирии.

- На траурном митинге учащиеся читали патриотические стихи, после минуты молчания возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, - сообщает городская управа.

Фото: городская управа.