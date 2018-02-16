Грудинин не смог заручиться поддержкой и половины сторонников КПРФ

Среди избирателей, поддерживающих КПРФ, кандидат от партии на пост президента Павел Грудинин, как выяснилось, не смог получить серьезной поддержки.

По данным опросов ВЦИОМ, посвященных предстоящим выборам, при рейтинге партии в 9,6%, у кандидата этот показатель составляет 7,3%.

Более того, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров констатирует, во-первых, стагнацию рейтинга Грудинина, а во-вторых, подчеркивает, что даже среди сторонников КПРФ за Грудинина голосовать готово меньше половины людей – 47%.

При этом оправдывать такие показатели тем, что о Грудинине мало знают избиратели, вряд ли получится. Он продемонстрировал стремительный рост узнаваемости, доведя этот показатель до 70%, но так и не перевел его в рост электоральных перспектив.

«На фоне такого быстрого роста известности рейтинг кандидата от КПРФ в состоянии стагнации, - заявил Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. – У кандидата он 7,3%, у партии – 9,6%. Грудинин получил поддержку только половины сторонников той партии, которая его выдвинула, а оставшаяся часть электората, которая готова поддержать его – это электорат некоммунистический».

Схожие проблемы и у ЛДПР, где Владимира Жириновского поддерживает 5,5% избирателей при рейтинге его партии - 8,7%. При этом у Жириновского еще меньше потенциальных резервов – у него показатель узнаваемости и вовсе достигает 97,1%, то есть – речь идет об осознанном отказе в поддержке кандидатов от КПРФ и либерал-демократов.

В целом, на настоящий момент Владимиру Путину готовы отдать свой голос 71,5% опрошенных избирателей, Ксении Собчак – 1%, Григорию Явлинскому – 0,8%, Сергею Бабурину – 0,5%, Борису Титову – 0,2%. Максиму Сурайкину – 0,1%.