Перенимаем опыт столицы: в Калуге начнётся снос магазинов

В понедельник, 12 февраля, на заседании областного правительства обсудили проблему незаконных объектов торговли в Калуге. Как полагают городские власти, в городе около 500 таких строений.

Пока сотрудники прокуратуры выявили два случая нарушений при строительстве торговых точек. Один из магазинов находится в районе улицы Кубяка. По документам там должна быть нестационарная палатка, в реальности же получилось полноценное здание с фундаментом – объект капитального строительства, отмечают в прокуратуре.

Как подчёркивают в ведомстве, некоторые предприниматели возвели на предоставленных властями участках магазины, оформили права собственности и смогли выкупить землю.

- Я думаю, что это российская проблема, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. - Есть возможность у предпринимателей оформлять свои объекты, используя БТИ, признавать их объектами капитального строительства. Оформлять права собственности на капитальное строительство. И таким образом потом выкупать участок. Конечно, это строения некапитальные. Это просто лазейка в оформлении технической документации. Мы этим озабочены очень сильно. По примеру Москвы [будем действовать], весь этот снос был по таким же выявленным объектам.

Городской голова пояснил, что по каждому незаконно возведённому магазину будет идти судебное разбирательство.

- Мы их тоже начинаем готовить к сносу, - подчеркнул Горобцов.