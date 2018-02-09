Нашли девушку, сбежавшую год назад из детдома

В Балабаново на привокзальной площади на днях обнаружили 17-летнюю девушку, которая в течение последнего года числилась в федеральном розыске. В начале 2017-го она сбежала из детского дома.

- В итоге её передали сотрудникам по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства, - сообщает 9 февраля пресс-служба Управления Росгвардии по Калужской области.