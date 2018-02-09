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Иностранцев-нелегалов депортируют из региона за миллион рублей

09.02.2018 15:34 9 997 Оксана КОЛОСОВА
Иностранцев-нелегалов депортируют из региона за миллион рублей

В четверг, 8 февраля, на сайте госзакупок размещена документация о проведении аукциона по покупке авиабилетов для иностранцев, подлежащих административному выдворению из РФ. Заказчиком услуги является Управление Федеральной службы судебных приставов Калужской области. Финансирование услуги будет осуществляться из федерального бюджета. Начальная стоимость контракта – 1 млн. 127 тыс. рублей.

Приобретение авиабилетов предполагается по 75 направлениям. Среди них – страны Ближнего Зарубежья: Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Армения и т.д, - а также Сирия, Иордания, Китай, Нигерия, Непал, Гвинея, Буркина-Фасо, Джибути, Кот-д Вуар и др.

Самые дешёвые билеты – на направления «Москва – Молдова» (чуть более 15 тыс. рублей), «Москва – Грузия» (18 тыс. рублей) и «Москва – Турция» (около 19 тыс. рублей). Самый дорогой перелёт – до Конго (144 тыс. рублей), Кот-д Вуара (133 тыс. рублей) и Аргентины (115 тысяч рублей).

В каком количестве предполагается закупка билетов, неизвестно. В техническом задании сказано, что «объём услуг определить невозможно. Оплата осуществляется исходя из объёма фактически оказанных услуг по цене каждого проездного документа». Срок действия контракта рассчитан до 31 декабря 2018 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 февраля. Электронные торги запланированы на 19-е число.


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Тэги: общество мигранты

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