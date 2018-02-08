Вывод войск из Афганистана вспомнят в Калуге

В четверг, 15 февраля, на площади Победы у памятника воинам-интернационалистам пройдет торжественное мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Как рассказали нам в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики, главная цель мероприятия - увековечение подвига участников локальных войн и военных конфликтов. Также оно должно поспособствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Всех желающих приглашают к памятнику в 11:00.