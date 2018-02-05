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Артамонов запустил «Клён»

05.02.2018 14:14 15 2562 Сергей ПЕТРОВ
Артамонов запустил «Клён»

В понедельник, 5 февраля, в ИКЦ проходит совместная коллегия министерств внутренней политики и массовых коммуникаций, а также министерства культуры и туризма и управления по охране объектов культурного наследия области по итогам работы в 2017 году. В преддверии этого мероприятия в холле инновационного культурного центра прошла выставка достижений области, на которой состоялась презентация нового федерального портала для детей и их родителей «Клён».

Этот портал создавался в Калуге. Его цель – предоставить детям альтернативу соцсетям, площадку, на которой они будут избавлены от чернухи и мрака. Информация для портала будет отбираться, ориентируясь на позитив, творческое развитие личности ребёнка. Детям будут предлагаться проекты для самореализации, различные способы генерации контента, в том числе самостоятельное изготовление новостей, в том числе и видео.

Один из ключевых разделов портала – кабинет психолога, где каждый ребёнок сможет пообщаться со специалистом на актуальные и больные для него темы. Запуск портала произвел губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. После нажатия на кнопку «Клён» стал доступен в Сети.


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Тэги: общество анатолий артамонов

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