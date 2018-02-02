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Как не послать на: калужанам раздали памятки

02.02.2018 14:05 15 1376 Елена Французова
Как не послать на: калужанам раздали памятки

В пятницу, 2 февраля, в Калуге прошла акция по борьбе с матом. Сотрудники Городского досугового центра на улице Чичерина и Пухова раздавали прохожим памятки по профилактике сквернословия.

- Всем прохожим, независимо от возраста, раздавались памятки, - рассказали нам организаторы. - Если человек не страдает сквернословием, то может передать эту памятку тому, кто в ней нуждается.

Акция была приурочена ко Дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля.

Публикуем пункты, содержащиеся в этой памятке:

  • Не употреблять в собственной речи нецензурных выражений.
  • Осознавать, ценить и беречь свой авторитет, поддерживать имидж достойного и уважаемого человека.
  • Уметь культурно отдыхать, владеть приёмами снятия психологического напряжения.
  • Не бояться противостоять среде, противодействовать употреблению нецензурных выражений в своём присутствии.
  • Научиться просить прощения, прощать самому.
  • Тренироваться в вежливой и красивой речи. Подобрать для себя литературные выражения для использования в критических ситуациях.
  • Постоянно заниматься самосовершенствованием.
  • Читать хорошую литературу.
  • Быть разборчивым в выборе друзей.
  • Искренне любить людей и бояться их обидеть.

В Калуге прошла акция по борьбе с матом. А вы употребляете нецензурные выражения?

 Голосование заканчивается 16/02/2018

Фото: ГДЦ.


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Тэги: общество

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