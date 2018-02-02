Как не послать на: калужанам раздали памятки

В пятницу, 2 февраля, в Калуге прошла акция по борьбе с матом. Сотрудники Городского досугового центра на улице Чичерина и Пухова раздавали прохожим памятки по профилактике сквернословия.
- Всем прохожим, независимо от возраста, раздавались памятки, - рассказали нам организаторы. - Если человек не страдает сквернословием, то может передать эту памятку тому, кто в ней нуждается.
Акция была приурочена ко Дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля.
Публикуем пункты, содержащиеся в этой памятке:
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В Калуге прошла акция по борьбе с матом. А вы употребляете нецензурные выражения?
Фото: ГДЦ.
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