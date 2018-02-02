Как не послать на: калужанам раздали памятки

В пятницу, 2 февраля, в Калуге прошла акция по борьбе с матом. Сотрудники Городского досугового центра на улице Чичерина и Пухова раздавали прохожим памятки по профилактике сквернословия.

- Всем прохожим, независимо от возраста, раздавались памятки, - рассказали нам организаторы. - Если человек не страдает сквернословием, то может передать эту памятку тому, кто в ней нуждается.

Акция была приурочена ко Дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля.

Публикуем пункты, содержащиеся в этой памятке:

Не употреблять в собственной речи нецензурных выражений.

Осознавать, ценить и беречь свой авторитет, поддерживать имидж достойного и уважаемого человека.

Уметь культурно отдыхать, владеть приёмами снятия психологического напряжения.

Не бояться противостоять среде, противодействовать употреблению нецензурных выражений в своём присутствии.

Научиться просить прощения, прощать самому.

Тренироваться в вежливой и красивой речи. Подобрать для себя литературные выражения для использования в критических ситуациях.

Постоянно заниматься самосовершенствованием.

Читать хорошую литературу.

Быть разборчивым в выборе друзей.

Искренне любить людей и бояться их обидеть.

В Калуге прошла акция по борьбе с матом. А вы употребляете нецензурные выражения? Нет Иногда вырывается Да, но стараюсь не выражаться Да, мат - это нормально Другой ответ, напишу в комментариях Голосование заканчивается 16/02/2018

Фото: ГДЦ.