Должника по алиментам нашли в монастыре

Нерадивого отца из Тульской области, не выплачивающего алименты на детей, обнаружили в козельском монастыре.
Как оказалось, туляк был там послушником. Разыскать его удалось при содействии Козельской епархии, рассказал в четверг, 1 февраля, на своей страничке в Twitter старший судебный пристав Тульской области Станислав ЗИМЕНС.
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