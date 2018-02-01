Должника по алиментам нашли в монастыре

Нерадивого отца из Тульской области, не выплачивающего алименты на детей, обнаружили в козельском монастыре.

Как оказалось, туляк был там послушником. Разыскать его удалось при содействии Козельской епархии, рассказал в четверг, 1 февраля, на своей страничке в Twitter старший судебный пристав Тульской области Станислав ЗИМЕНС.