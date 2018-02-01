Жертвы «Гарри Поттера», хищные поклонники «Битлз» и крылатый «подельник» грабителей

День и ночь телефон Вероники МАТЮШИНОЙ разрывается от звонков. То лис попал в капкан в Подзавалье, то рысь сбили на Правом берегу, то змею нашли в центре Калуги. А бывает, что калужане пытаются всучить котят и щенков. Вероника терпеливо объясняет, что её центр «Феникс» занимается только дикими животными.

Современный доктор Айболит, самоотверженный спасатель братьев наших меньших со своим главным помощником супругом Сергеем КЛОЧЕКОМ в Инновационном культурном центре поведала горожанам о своих буднях.

Кормящая мама

Центру «Феникс» почти 17 лет. Трудно поверить, что началось всё с биологического кружка при школе.

- Я учитель биологии. Ученики стали приносить мне то птичку, то белочку. Вот так и начал формироваться наш центр реабилитации, - вспоминает Вероника. - Сначала это был кусок моего кабинета биологии, потом мы попросили отдать нам школьный чердак, вместе с детьми его убрали, натаскали с помоек стройматериалы, старый линолеум. Ребята сами сделали вольеры. Мы уже съехали со школы, а вольеры до сих пор стоят.

Как только о существовании центра узнали горожане, число его обитателей заметно выросло. А благодаря Интернету и общению с волонтёрами-зоозащитниками хвостатых, усатых и крылатых стали привозить со всей страны.

- Нам приносят самых разнообразных животных. Среди них есть и новорожённые. Они нуждаются в тепле и кормлении каждые два часа. В итоге, идя на работу, тащу с собой сумку, в сумке - кто-нибудь из товарищей: либо это белки, либо это ёжики, либо лисята. Кормлю малышей на переменах к огромному удовольствию детей.

В этом году нам принесли ежат. Мужчина косил траву и перекосил пополам ежиху. А неё гнездо - 12 ежат. Звонит, спрашивает: «Как кормить?» Объясняю, что нужно специальное питание, молоко. В итоге мы их сами спасали.

- В общем, я всё время в декрете: кормлю по часам, массирую животики и убираю за зверятами. К сожалению, мы не боги, спасти всех не удаётся.

Невыносимая жестокость

- Однажды к нам принесли нечто, напоминающее белку. Очень трудно было узнать её в опухшем существе с переломанной челюстью, выбитыми зубами, разбитым глазом и хвостом. Это бывшая домашняя игрушка, - говорит Вероника.

Люди решили, что мимишное создание с пушистой шёрсткой – то, что им нужно. Они не удосужились хоть мало-мальски что-то про белку узнать. Каково же было их удивление, когда животное стало кусаться – вести себя так, как и подобает лесному существу. За это её стали «наказывать» - бить.

- Белку очень долго били, изувечили животное до такой степени, что, когда я прислала её фотографии ветеринарам в московский зоопарк, они сказали: «Усыпи, не мучайся, не вытащишь». Но я попробовала. Мы сражались до последнего и у нас получилось. Зверёк скончался лишь недавно от инсульта. А серьёзные травмы и приступы эпилепсии мы у него купировали. Зверёк полностью восстановился, однако один глаз так и остался с бельмом.

Показали присутствующим существо, которое когда- то было прекрасной хищной птицей. Из-за человеческой жестокости малый подорлик стал похож на мочалку. У птицы практически нет перьев.

- У него атрофия мышц, нарушение обмена веществ, перья, которые сейчас появляются, не могут вырасти окончательно, постоянно обламываются. Нарушен кальциевый обмен. Этот бедолага из Псковской области. Сотрудники заповедника несколько лет уговаривали владельца хищной птицы отдать им его. Но желание иметь хищника, показать, что ты крутой и клёвый сокольник, привело к тому, что очень редкий хищник доведён до такого состояния. Его 6 лет держали в тесной клетке и кормили куриной кожей.

В природу хищник вернуться уже не сможет. Крылья не работают совсем. Шансы завести потомство равны нулю.

- Уроды и в природе, и в неволе большинству животных не нравятся, - поясняет Вероника.

Жертвы Гарри Поттера

- Нам буквально мешками приносят сов. Они, к сожалению, стали жертвами хорошей книги «Гарри Поттер». Все хотят дома иметь сову, все мечтают, что она будет носить почту, думают, станет прилетать и вручать какие-то подарки или ещё что-то. В итоге начинают сов вытаскивать из гнёзд, покупать за бешеные деньги у барыг. А ухаживать за ними, содержать птиц не могут. Порой их приносят в таком виде, что действительно лучше усыпить.

Однажды к нам попала очень редкая для нашей полосы сова - длиннохвостый неясыть. Она занесена в Красную книгу. Её отбили от ворон учащиеся школы №9. У птицы был нарушен обмен веществ.

Часто совы попадают под машины. Если у нас оказываются птенцы, мы их учим есть естественную добычу - они должны уметь убивать и цыплят, и мышат. Без специальной подготовки выпускать в природу нельзя.

Эмблема нашего Центра - совёнок Кузя. Он изображён в валеночках. Это не наша прихоть. Кузю в Серпухове подобрал мужчина. Отбил у стаи бродячих собак. Они оторвали ему обе лапы и крыло. Нам пришлось сделать операцию, вместо лапок у птицы остались две культи. Сова с короткими «ножками» обречена быть обездвиженной. И мы мозговым штурмом придумали, что можно сделать для Кузи протезы-валенки. Девочки, которые занимаются валянием из шерсти, сделали две пары. И он в них ковылял!

Наше недавнее «приобретение» - ворон. Ему около 6 лет. У него двойной осколочный перелом крыла. Травма серьёзная. К сожалению, обратно в природу вернуть его не удастся. Трагедия ещё и в том, что вороны моногамные существа. Если кто-то из пары погибает, оставшийся партнёр одинок всю жизнь. У нас есть возможность обеспечить ему самок. Но ворон вряд ли с ними подружится. И он будет один, и в природе оставшаяся самка тоже.

Хитрюги и проказники

- Живут у нас и еноты – бонус от пензенского зоопарка, из которого мы забрали партию раненых птиц. Насмотревшись забавных роликов в Интернете, очень многие за баснословные деньги покупают енотов. И лишь потом понимают, во что ввязались. Енот – не домашнее животное. Первый вольер, который мы сделали на балконе, они уничтожили месяца через 4. Они регулярно отрывали сетку, снимали замки. Причём действуют групповым методом: один держит замок, второй - открывает. Один отвлекает внимание, второй безобразничает.

- Если вы решили, что он что-то будет стирать - забудьте. Они стирают только еду, а всё остальное пачкают. Самое грязное животное, которое можно завести,- енот. У вас будет разнесено всё, до чего доберутся их шаловливые ручки.

- Если вы страдаете манией величия, то вам обязательно нужно завести енота, чтобы он вам показал ваше место в этом мире, - добавляет Сергей Клочек.- Ведь на самом деле человек - это всего лишь слуга енота. Если вы думаете, что вы завели енота – успокойтесь: это он завёл вас. Нам повезло, что этих «райских штучек» - две, поэтому они заняты друг другом. Они до сих пор диковаты и не идут на руки.

Вероника неделю не могла войти в комнату дочери, где два часа потусили еноты. Они разнесли всё.

- Я застала их на вольере с невинными глазками. Они очень любят это делать. У енотов замечательные актёрские способности. Они будут смотреть с таким видом: «А что ты орёшь? Мы вообще не в курсе!». А запах у них непередаваемый, не отшибается ничем. Голос на них повышать нельзя, иначе они будут мстить, вынашивать коварные планы.

Сейчас у нас три енота. Вместе с «бонусами» живёт енот, которого сдал хозяин. Он разнёс ему квартиру и сарай. На подходе ещё три, хозяева которых поняли, кого они завели.

Цирковые артисты

- Родственниками енота является наш цирковой артист носуха Цветочек, - этими словами Вероника достаёт из переноски животное. – Этому старичку 11 лет. Сейчас он оброс шерстью, а когда мы его забрали, был лысоват. В цирках не всегда хорошо смотрят за животными, неправильно кормят.

- Цветочек до того, как попал к нам, никогда не ел мясо. У нас две носухи. Они очень общительные, любят ласки. Когда им приятно, «чирикают». Любят целоваться.

Вторую носуху, Бусю, выкинули вместе с другими обитателями контактного зоопарка на мороз из торгового центра в Подмосковье. Дети ему оторвали хвост. А на шее у Буси была верёвка, мы её не сразу заметили. Он был такой маленький, первое время спал с мягкой игрушкой.

Контактный зоопарк - это зло, чтобы там не говорили. Животные не любят, чтобы по 50 человек в день проходили мимо, да ещё и их трогали.

Обречённые

- В этом году у нас был аистиный наплыв. 16 аистов принесли в центр: 15 - белых, 1 - чёрного. Из этих аистов три с огнестрелом, среди них – чёрный - редчайший аист. Единственная пара чёрных аистов в Калужской области перестала существовать. Самца подстрелили. У него свинец в крыле, а значит вернуть в природу его уже невозможно.

Из Брянска к нам привезли аиста. Там расстреляли пару прямо на гнезде на Благовещенье. Мужчина вышел из дома, захотелось ему пострелят: самку убил, самца ранил. Самцу пришлось удалить крыло. Он оказался ещё тот хулиган, на одном крыле, оказывается, можно вылетать. Раз 10 раз сбегал из вольера.

Всепобеждающая любовь

- Как-то нам привезли лисицу. Как оказалось, держали её дома с детьми и котятами. А потом поняли, что от лисы - одни неприятности: запах, животное всё грызёт и громит. У неё вырвали клыки и когти и сдали на притравочную базу в Пензе. Егеря привезли животное нам. Лиза жила у нас какое-то время дома, она оказалась исключительно домашней. Нам пришлось повозиться, чтобы восстановить ей психику. Постепенно мы её перевели в вольер, она научилась хорошо ловить мышей, но однажды поохотилась неудачно и сломала лапу так сильно, что пришлось хирургам её ампутировать. Трёхногая лиса прыгала не хуже обычной. А в итоге её увёл дикий самец.

- Привезли его с аэродрома. Через два дня он оклемался: вскрыл клетку, выломал окно и сбежал, - рассказывает Сергей. - На следующий день вернулся. Прогрыз дырку в вольере и увёл Лизу. Причём дырку, судя по следам, грызли с двух сторон.

Поющие с волками

- На базе воспитываются два волчонка. Мы были вынуждены забрать их двухнедельными щенками у волчицы. Под влиянием стресса, та убила двух из пяти новорождённых. Маленьких, двухнедельных щенков пришлось растить дома, как детей, - рассказывает Вероника.

Веронику и Сергея волчата воспринимают, как мать и отца, а дочь Вероники и собаку, как сестёр. Вот такая стая образовалась в центре «Феникс».

- Волчья стая - всегда семья, - объясняет Вероника. – Воем они общаются только с членами стаи. У волка богатая музыкальная гамма, они такие выдают рулады, петь могут самозабвенно. Залезают на «сцену» и в две глотки что-то исполняют. Даже наши собаки в этот момент замолкают и слушают.

Кстати, у волков есть и свои музыкальные пристрастия. Особенно они любят слушать в исполнении Вероники и Сергея «Битлз». А когда волки хулиганят - достаточно спеть им колыбельную.

- У нас дома весело, с ними не соскучишься. Волки любят делиться с родителями, причём неважно чем. Это может быть тухлый кусочек мяса, булочка, какая-нибудь игрушка, кусок ерунды. Всё это они несут нам. Сейчас стало модно заводить волка. Людям приходится объяснять, что это не собака. Он не будет ходить рядом, не будет по вашему приказу сидеть, лежать, не будет охранять дом, вилять хвостом. Это дикое животное. Его заводят и начинаются проблемы: покусы и так далее. Волка начинают бить. А ведь он ни в чём не виноват.

Очевидное и невероятное

Есть в «Фениксе» необычный персонаж - степной орёл по кличке Боинг. Он «подельник» грабителей.

- В Медыни с ним ограбили аптеку. Пришли: «Девочки, хотите сфотографироваться с птичкой?» - «Хотим». И пока их фотографировали, из кассы пропали 70 тысяч. А потом птицу как ненужный вещдок выкинули в лесу, где её случайно нашёл егерь. Когда её принесли к нам, летать она не умела.

Бывает, что к нам привозят достаточно серьёзные животных. Так, рысь сбили на кольце в Секиотово. Она играла на дороге, парень, который её сбил, старался уйти от столкновения. Животное практически кинулось под колёса. Он рысь скрутил, в машину и к ветеринару. Животное оперировали 4 часа. Всё прошло успешно. Сейчас рысь в частном зоопарке в Тульской области.

Из Брянска нам привезли Кобру Капитоновну – лебедь. По «паспорту», который мы заводим на животное, Принцесса, но по поведению-Кобра. Поскольку лебедь всё время шипела, мы её прозвали так. Её до такой степени забили сородичи, что она стала инвалидом.

Пришлось правое крыло оперировать. Хорошо, что это самка. У самцов шипунов есть кость-шип, которым они виртуозно владеют, как фехтовальщики могут вспороть брюхо любому животному.

О своих удивительных подопечных Вероника и Сергей готовы говорить бесконечно. Главная цель таких встреч – просвещение калужан: люди должны понять, что животное не игрушка и прежде, чем его завести, нужно взвесить все за и против.

Фото: автора, Андрея Кузнецова и из архива центра реабилитации диких животных «Феникс».

Эта статья опубликована в №5 газеты «Калужский перекресток» от 31.01.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.