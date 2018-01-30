В калужском дворе появились снежные идолы

По традиции каждую зиму в дворике Музея ремесла, архитектуры и быта на улице Кирова в Калуге появляются необычные снежные скульптуры. Если в позапрошлом году это были Толстой и Пушкин, в прошлом – крейсер «Аврора», то в этом - копии идолов с острова Пасхи.

Автор новых работ - Александр Лондырев.

Калужане могут собственными глазами взглянуть на работы, а малыши испытать новую горку.

Фото: Юлия Герасимова.