В калужском дворе появились снежные идолы

По традиции каждую зиму в дворике Музея ремесла, архитектуры и быта на улице Кирова в Калуге появляются необычные снежные скульптуры. Если в позапрошлом году это были Толстой и Пушкин, в прошлом – крейсер «Аврора», то в этом - копии идолов с острова Пасхи.
Автор новых работ - Александр Лондырев.
Калужане могут собственными глазами взглянуть на работы, а малыши испытать новую горку.
Фото: Юлия Герасимова.
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